Las tres oraciones más populares para pedir pan y trabajo que se le rezan a San Cayetano La figura de San Cayetano refleja una esperanza colectiva en medio de las dificultades, y un llamado a vivir con dignidad, solidaridad y fe en tiempos de necesidad.

Cada 7 de agosto, miles de personas en la Argentina se acercan al Santuario de San Cayetano en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, con un pedido en común: pan, trabajo y salud. San Cayetano es considerado el patrono del pan y del trabajo, y su figura despierta una profunda devoción en los fieles, especialmente en contextos de crisis económica o dificultad laboral.

En este día tan especial, muchas personas buscan cómo expresarle sus súplicas o agradecimientos. Para ello, existen tres oraciones tradicionales que se rezan para pedir su intercesión. A continuación, te compartimos estas plegarias difundidas por el Santuario de San Cayetano y utilizadas por fieles en todo el país.

Oración I: Pidiendo auxilio en momentos de angustia

Esta oración se dirige a San Cayetano como “Padre de la Providencia” y expresa la confianza en su poder de intercesión ante Dios en tiempos difíciles:

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Oración II: Para confiarle nuestros deseos

En esta plegaria, el creyente deposita su confianza en el santo y le expresa sus intenciones de forma personal:

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos padre de providencia porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Acá se expresan las gracias que se desea obtener)

Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios (que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo) me dará las demás cosas por añadidura. Amén.

Oración III: Por la subsistencia diaria

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

(Acá se pide la gracia que se desea conseguir)

¿Por qué se le pide trabajo y pan a San Cayetano?

Aunque San Cayetano de Thiene nació en Italia en el siglo XV y fue canonizado en 1671, su vinculación con el trabajo y el alimento en la Argentina tiene un origen más reciente. En la década de 1930, en plena crisis económica mundial, el sacerdote argentino Domingo Falgioni promovió su figura entre los trabajadores organizados católicos.

Fue él quien impulsó la imagen del santo junto al Niño Jesús y una espiga de trigo, símbolo del sustento. Desde entonces, San Cayetano es visto como un intercesor cercano a los pobres y los necesitados, y su culto se volvió uno de los más populares del país.

Cada 7 de agosto, miles de personas de distintas provincias —e incluso de países vecinos— visitan el Santuario de Liniers (Cuzco 150, CABA) para pedir trabajo, salud y prosperidad o para agradecer por las bendiciones recibidas.