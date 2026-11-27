Expresiones cotidianas como “No sé para qué intento hablar con vos” o “Claro, porque vos siempre sabés más” esconden un patrón que erosiona el vínculo, según las investigaciones de los psicólogos John y Julie Gottman.

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Una discusión cotidiana puede arrancar por algo menor: un mensaje sin responder, una factura olvidada o el agotamiento acumulado al final del día. Sin embargo, el desgaste aparece cuando en medio del intercambio se cuela una frase que suena cotidiana o resignada pero pesa más que el motivo inicial: “No sé para qué intento hablar con vos”, “Sos imposible” o “Claro, porque vos siempre sabés más”.

De acuerdo con los estudios sobre relaciones de pareja de los psicólogos John y Julie Gottman, este tipo de comentarios —junto con burlas, gestos de fastidio o miradas de rechazo— puede formar parte del desprecio, un patrón comunicacional estrechamente vinculado con un mayor riesgo de ruptura y divorcio. El problema no radica en un cruce aislado en una mala jornada, sino en que la descalificación se vuelva costumbre y el diálogo pase a construirse desde la superioridad, quitándole seguridad emocional al vínculo.

El desprecio y el ciclo de Los Cuatro Jinetes En su modelo sobre la dinámica de pareja, los especialistas identificaron cuatro patrones destructivos cuando se repiten —conocidos como Los Cuatro Jinetes: crítica, desprecio, actitud defensiva y bloqueo comunicacional.

Dentro de ese esquema, el desprecio es el predictor comunicacional más fuerte de divorcio. A diferencia de una queja puntual —como señalar “me dolió que no me avisaras que llegabas tarde”—, el desprecio apunta contra el carácter o el valor de la otra persona y transmite rechazo o burla, como ocurre al decir “sos un egoísta, nunca te importó nadie”.

En ese circuito suelen encadenarse otros comportamientos frecuentes. La crítica ataca la personalidad o el carácter en lugar de abordar una conducta concreta. Detrás suele aparecer la actitud defensiva, con justificaciones o contraataques —“no fue mi culpa”, “vos hacés lo mismo”— que transforman la charla en una disputa por tener razón. Finalmente, el bloqueo comunicacional se manifiesta cuando alguien se queda callado, mira el celular o se retira del espacio; aunque a veces se percibe como frialdad o castigo, suele responder a una saturación física y emocional frente al conflicto.