Nueva forma de guardar las esponjas: más práctica y 100% higiénica Este truco promete ser tendencia en 2026 y reemplazar a un clásico de todas las cocinas. ¿En qué consiste esta nueva alternativa?

El porta esponjas es uno de los elementos comunes en todas las cocinas de los argentinos. Sin embargo, su reinado parece estar llegando a su fin.

A pesar de ser poco común, el nuevo método para guardar las esponjas que elimina bacterias y las deja como nuevas después de cada uso consiste en dejarlas dentro de una bolsa plástica con bicarbonato de sodio.

Este truco no solo ayuda a mantener la esponja seca, sino que también combate los malos olores y los gérmenes que suelen acumularse con el uso diario.

Para qué sirve este método

Cuando termines de lavar los platos, enjuagá bien la esponja y escurrila para sacarle el exceso de agua. Después, dejala dentro de una bolsa plástica limpia y agregá una cucharada de bicarbonato de sodio.

Dejá la bolsa abierta o hacé algunos agujeritos para que circule el aire. Así, la esponja se mantiene seca y lista para el próximo uso, sin ese olor desagradable que suele aparecer después de unos días.

El bicarbonato de sodio sirve para sacar las bacterias de la esponja y que se mantenga seca sin malos olores.

Por qué el porta esponjas perdió terreno en las cocinas

A pesar de su practicidad, el porta esponjas acumula agua en la base, llenándose de numerosas bacterias. Según especialistas en limpieza, la humedad constante favorece la proliferación de gérmenes y puede hacer que la esponja dure menos tiempo.

Con el método de la bolsa y el bicarbonato, la esponja se conserva más tiempo, sin olores y sin suciedad acumulada. Es una solución fácil, barata y efectiva para quienes buscan mantener la cocina impecable.

Consejos para una esponja siempre limpia

Cambiá la esponja cada dos o tres semanas, aunque uses este método.

Si la esponja tiene mal olor o cambia de color, reemplazala de inmediato.

Podés reforzar la limpieza sumergiéndola en agua hirviendo una vez por semana.