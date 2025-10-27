El porta esponjas es uno de los elementos comunes en todas las cocinas de los argentinos. Sin embargo, su reinado parece estar llegando a su fin.
A pesar de ser poco común, el nuevo método para guardar las esponjas que elimina bacterias y las deja como nuevas después de cada uso consiste en dejarlas dentro de una bolsa plástica con bicarbonato de sodio.
Este truco no solo ayuda a mantener la esponja seca, sino que también combate los malos olores y los gérmenes que suelen acumularse con el uso diario.
Para qué sirve este método
Cuando termines de lavar los platos, enjuagá bien la esponja y escurrila para sacarle el exceso de agua. Después, dejala dentro de una bolsa plástica limpia y agregá una cucharada de bicarbonato de sodio.
Dejá la bolsa abierta o hacé algunos agujeritos para que circule el aire. Así, la esponja se mantiene seca y lista para el próximo uso, sin ese olor desagradable que suele aparecer después de unos días.
Por qué el porta esponjas perdió terreno en las cocinas
A pesar de su practicidad, el porta esponjas acumula agua en la base, llenándose de numerosas bacterias. Según especialistas en limpieza, la humedad constante favorece la proliferación de gérmenes y puede hacer que la esponja dure menos tiempo.
Con el método de la bolsa y el bicarbonato, la esponja se conserva más tiempo, sin olores y sin suciedad acumulada. Es una solución fácil, barata y efectiva para quienes buscan mantener la cocina impecable.
Consejos para una esponja siempre limpia
- Cambiá la esponja cada dos o tres semanas, aunque uses este método.
- Si la esponja tiene mal olor o cambia de color, reemplazala de inmediato.
- Podés reforzar la limpieza sumergiéndola en agua hirviendo una vez por semana.