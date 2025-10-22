Qué es lo primero que se limpia en las casas que siempre están ordenadas e impecables Una rutina simple y estratégica que reduce el polvo, mejora la eficiencia y transforma el resultado final.

Existen múltiples personas obsesionadas con la limpieza, que buscan tener sus casas impecables y pulcras, y aunque parezca que gastan un tiempo excesivo, en una época donde lo que falta son justamente horas para realizar los quehaceres del hogar, lo cierto es que solo agregan un paso extra que puede llevar unos pocos minutos.

Con un simple tip, será posible que la casa luzca mejor. Se trata de limpiar primero una zona que suele dejarse para el final: los pisos. Lo cierto es que habría que hacerlo las dos veces, tanto al principio como al final, y aunque pueda sonar desgastante, lo cierto es que su resultado valdrá la pena.

La utilización de la aspiradora tanto al principio como al final de la limpieza tiene una razón. Al empezar por allí, se podrá remover la capa de suciedad más gruesa, que afecta sobre todo a las personas que tienen mascotas que suelen dejar pelos alrededor de todo el hogar.

Comenzar aspirando es considerado por los especialistas como una forma de “preparar el terreno” para el resto de la limpieza. Es importante aclarar que no debe ser una limpieza prolongada, sino que con pasar la aspiradora por los lugares de mayor tránsito o que suelen acumular mayor cantidad de polvo, bastará.

Cuando se arranca por este paso, lo que se hace es sacar lo más grueso: pelos, migas, tierra o polvo acumulado en los rincones. Eso evita que toda esa mugre se levante cuando se comienza a limpiar muebles, estanterías o superficies más altas.

Cuando no se hace de esta forma, el polvo termina flotando en el aire y se vuelve a depositar por todos lados. Además, al aspirar primero, los trapos, no se ensucian tan rápido, y la limpieza después rinde más. En concreto, se podría hablar de dividir el paso en dos: en lugar de perder más tiempo aspirando al final, remover la suciedad gruesa al principio permitiría hacer solo un repaso más tarde.

Durante la limpieza es normal que se caiga algo de polvo o residuos al suelo, sobre todo si se mueven adornos, se sacuden cortinas o se pasa un plumero. Por eso, cuando se termina con todo lo demás, pasar la aspiradora al final sirve para recoger lo que se haya caído y sellar un resultado con el piso perfecto.

Otros tips para dejar la casa impecable

Más allá de comenzar pasando la aspiradora para remover la suciedad gruesa, la idea de limpiar de arriba hacia abajo es una clave según los especialistas de la limpieza. Este orden lógico respeta una regla básica: se debe a que el polvo, inevitablemente, cae por gravedad.

Así como hay que respetar el orden de arriba hacia abajo, también se recomienda limpiar primero los lugares menos transitados de la casa para terminar en los que más se usan, como la cocina o el living. Así se evitará volver a ensuciar los lugares que ya quedaron limpios.

Una de las claves más mencionadas, y más simples de la limpieza, es la ventilación. Un espacio que cuente con una mayor cantidad de aire fresco ayuda a eliminar olores indeseados y ayuda a que el polvo que se levanta durante la limpieza se vaya hacia el exterior.

Finalmente, algo que muchas personas olvidan y está relacionado a las aspiradoras es cambiar los filtros o las bolsas que llevan dentro. Mantener el equipo limpio garantiza una mayor potencia de succión y evita que la suciedad vuelva a circular en el aire. Pequeños detalles que, combinados con una rutina constante, hacen que el resultado final sea realmente impecable.