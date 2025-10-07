Qué sembrar en octubre en nuestra huerta: consejos útiles Si tienes una huerta en tu casa o estás pensando en construir una para poder cosechar tus alimentos directamente de la tierra, sin pasar por el mercado, sin gastar dinero, y quedándote tranquilo de que sabes bien cómo han crecido y bajo qué condiciones, esta nota te encantará. Porque te ayudará como guía para saber, qué puedes sembrar.

No hay nada mejor que cosechar tus propias hortalizas. Es además, una tarea saludable para quien se dedica y como si fuera poco, tienes tus verduras frescas y cuidadas.

De esa manera, estarás escogiendo vegetales de estación, acompañando el ciclo de la tierra, sin forzar especies que no crecerían naturalmente.

Para empezar a cultivar tus hortalizas en la huerta, deberás tener en cuenta estos puntos:

* Evitar el crecimiento de malezas, como también su floración, arrancarlas de raíz y dejarlas cubriendo el suelo, ello hará que el mismo no quede desnudo impidiendo su erosión, tanto eólica como hídrica, mantendrá la humedad por más tiempo, haciendo más eficiente el agua de riego e inhibirá el crecimiento de nuevas malezas.

* Asociar los cultivos cubriendo intensivamente el suelo para no dejar espacios vacíos.

* Un error muy común es transplantar algunos cultivos en el mismo lugar del año pasado, para aprovechar los tutores que han quedado. Es necesario aplicar la rotación de los cultivos.

Por ejemplo: el lugar que dejaron las habas puede ser ocupado por maíz, el de las arvejas por el tomate.

* Observar diariamente las plantas para prevenir la aparición de plagas y enfermedades.

* Colocar trampas para insectos, una de ellas es la trampa amarilla, la que fundamentalmente sirve para capturar pulgones y moscas blancas .

* Es muy común que las aves puedan atacar nuestras verduras, con mayor frecuencia en aquellas que son jóvenes y tiernas, se pueden usar espantapájaros, bolsas de cebolla cubriendo los surcos, y para los canteros hilos de cocer de color negro, formando un entramado , lo que evita que entren ya que éste color es imperceptible para los pájaros.

* Las verduras en esta época necesitan más agua, por ello estar atento a esa necesidad.

* Es época de cosecha de habas, arvejas, cebolla , lechuga, zanahoria, acelga.

* La asociación de plantas es fundamental, para defenderse del ataque de plagas, por ejemplo al transplantar el tomate y el pimiento, hacerlo junto a las albahacas, las cebollas junto a la lechuga o zanahoria, y no deben faltar flores, tales como copetes y caléndulas, al igual que la presencia de plantas aromáticas en el huerto.

Preparar la tierra del huerto

El mes del renacer de la naturaleza y el de volver a sembrar para tener una buena cosecha. Para ello, hay un aspecto fundamental: preparar la tierra para el huerto. Una auténtica cuna para nuestros cultivos a la que tenemos que prestarle especial atención en esta época. De ella dependerá que lo que sembremos crezca con fuerza y vigor. La mejor inversión para que podamos disfrutar de esos sabores del huerto tan apreciados por quienes disfrutan de este hobby.

Poder disfrutar de ellos pasa, inevitablemente, por dedicar tiempo a preparar la tierra para el huerto. Y, es que un buen suelo permitirá crecer a las semillas que sembremos, o arraigar rápidamente a aquellos plantones que trasplantemos. Pero, además de ser nutritiva, es importante que también sea una tierra libre de añadidos. Con esto nos referimos a las malas hierbas o los insectos. Dos incómodos compañeros de cualquier tierra que pueden, incluso, arruinarnos una cosecha.

Paso a paso de la tarea

1. Identificar el tipo de terreno

2. Eliminar la maleza

3. Airear y mullir, tareas clave para preparar la tierra para el huerto

4. Allanar el terreno

5. Abonar y enriquecer para preparar la tierra para el huerto

Las tareas para preparar la tierra para el huerto no son únicamente para el suelo. También tenemos que aplicarlas a otros espacios en los que vayamos a sembrar, como macetas o mesas de cultivo. Sea cual sea el formato que elijamos para nuestro huerto, es importante que preparemos la tierra a conciencia en el inicio de una nueva temporada.

De un año para otro y por diferentes motivos como el frío, la lluvia o los riegos, la tierra se resiente. Por un lado, se compacta impidiendo la correcta circulación del agua y del aire. Por otro lado y como consecuencia de los cultivos, se desgasta en nutrientes. Dos motivos que obligan a que, año tras año, repitamos estas labores para contar con una tierra sana y rica.

1. Identificar el tipo de terreno

Si bien es algo en lo que no solemos reparar al preparar el terreno para el huerto, es tan importante como cualquiera de sus labores derivadas. Conocer las características de nuestro suelo de siembra nos permite saber qué necesita exactamente para estar en equilibrio. La tierra se divide en dos tipos bien definidos:

Tierra arenosa: permite una evacuación rápida del agua, por lo que no es la más ideal para cultivos que necesitan humedad. Su principal ventaja es que permite una elevada oxigenación de las raíces gracias a esta capacidad de drenaje.

Tierra arcillosa: con una alta capacidad de retención de agua, pero sin capacidad de drenarla. Algo que repercute directamente en la oxigenación y salud de las raíces.

Tan solo con el tacto podemos hacernos una idea de cuál es el tipo de suelo que tenemos. Otra buena prueba para identificarlo es humedecerlo para ver cómo se comporta.

Lo ideal para un huerto es contar con un equilibrio entre suelo arenoso y arcilloso. Algo que, en estado natural, es difícil de encontrar pero que podemos crear utilizando enmiendas como la arlita, presente en un buen número de sustratos; la perlita o la fibra de coco.

2. Eliminar la maleza

Antes de cualquier otra labor para preparar el suelo para el huerto, es imprescindible eliminar aquellas plantas que pueden entrar en lucha por los recursos de agua con las plantas del huerto. Saber cómo erradicar las malas hierbas es vital para que nuestras siembras lleguen a buen puerto. Dado que nuestra superficie de cultivo está destinada a productos de alimentación, es recomendable prescindir de cualquier tipo de químico. De ahí que tengamos que cavar con una azada para extraerlas de raíz.

Aunque puede resultar frustrante, las malas hierbas nunca van a desaparecer por completo del huerto. Es habitual que, un par de días después de regar, comiencen a hacer su aparición. Un momento ideal para arrancarlas, ya que todavía no tendrán fuerza en la raíz para arraigar en condiciones.

3. Airear y mullir, tareas clave para preparar la tierra para el huerto

Estas dos labores son las encargadas de permitirnos renovar y oxigenar la tierra. Para realizarlas, la tierra tendrá que estar húmeda. Lo ideal es que la mojemos a conciencia un par de días antes de comenzar con la labor de airear y mullir. De esta manera, podremos trabajar la tierra sin que ofrezca demasiada resistencia. Si al llevar a cabo esta labor encontramos terrones de tierra, es una señal de que tenemos que humedecerla más.

Para airear y mullir existen varias maneras de hacerlo. Para algunos, lo ideal es cavar en torno a 20 o 25 cm. de la superficie de cultivo sacando toda su tierra. De esta forma, podremos mezclar nuestra tierra rica de otras cosechas con el compost que nos ayudará a fertilizar el suelo.

Si queremos ser menos invasivos y mantener la estructura del suelo, tendremos que tener más paciencia. Para ello clavaremos la pala a la misma profundidad de entre 20 y 25 cm., y separaremos la tierra de los laterales además de extraer la que tengamos en la hoja de la pala. Repetiremos la operación cada 10 cm., hasta tener buena parte del suelo del huerto sobre él. Mezclaremos la tierra extraída con el compost antes de volver a colocarla sobre la superficie del huerto.

4. Allanar el terreno

Una vez hemos mezclado nuestro suelo con el fertilizante, es momento de allanar al terreno. El objetivo es que la tierra presente un aspecto fino y una textura suave. Si hemos aireado correctamente, no encontraremos terrones de tierra. Sin embargo, si todavía hay alguno, en el momento del allanado hay que deshacerlos.

5. Abonar y enriquecer para preparar la tierra para el huerto

Aunque hayamos enriquecido el suelo con compost, no está de más proveerlo de más nutrientes. Unos que ayudarán a crear una capa superficial sobre el suelo que, con los riegos y la lluvia, penetrarán en el resto del sustrato. Lo ideal es que nos decantemos por aportarle al suelo materia orgánica que ayude a enriquecerlo. Una nueva capa de compost, humus de lombriz o estiércol pueden ser el broche final para preparar el suelo para el huerto.

Y una vez descubierto cómo preparar el terreno para el huerto, tan solo nos queda una cosa. Comenzar a planificar qué cultivos sembraremos en él para poder disfrutar por un lado del increíble placer de verlos crecer. Y, por otro, de esos sabores auténticos que nos regala la tierra