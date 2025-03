Tres de cada cuatro argentinos que tienen mascotas las consideran como hijos y el 94% las ve como familia El concepto de “perrhijos” crece en los centros urbanos y la necesidad de adaptar, por ejemplo, el transporte público para viajar con canes

“Vengo a defender que cualquier perro pueda viajar en el transporte público”. Con esa frase, el docente universitario de economía del comportamiento y legislador de la Ciudad de Buenos Aires Emmanuel Ferrario, columnista de Infobae en Vivo, dejó clara su posición en torno a un debate que recorre las grandes ciudades del mundo: el lugar de los animales de compañía —en especial los perros— en los espacios urbanos y, en particular, en el transporte público.

Esta toma de posición por parte de Ferrario está en línea con que, según los últimos datos, el 75% de los argentinos que conviven con un perro o gato los ve como a un hijo, y un 94% como parte de su familia. Su reflexión abordó no solo las implicancias normativas del tema, sino también su dimensión emocional, social y hasta antropológica.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Ferrario profundizó sobre el fenómeno global de integración de los perros en la vida urbana cotidiana, a partir de un hecho viral ocurrido en Nueva York, donde las autoridades limitaron el acceso de perros al subte únicamente a aquellos que “entren en una transportadora”. La medida, lejos de disuadir a los dueños, despertó una ola de creatividad: desde mochilas gigantes hasta bolsos con agujeros, los neoyorquinos encontraron la manera de cumplir con la norma y seguir viajando con sus mascotas.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Ferrario se preguntó: “¿Cuál es la necesidad de ir con tu perro en el subte?” Y respondió con contundencia: “Hay una necesidad y lo vamos a argumentar”. Para él, el perro dejó de ser un simple animal doméstico para convertirse en un miembro afectivo del núcleo familiar. “Estamos hablando de un vínculo, un vínculo afectivo, un vínculo de cuidado, un vínculo de responsabilidad”, señaló, y lo graficó con el término ya de uso común “perrhijos”.

Uno de los puntos más relevantes de su exposición fue la defensa del acceso al transporte para los perros de apoyo emocional o servicio. “No te podés quedar fuera del servicio de transporte público porque muchas veces es una necesidad terapéutica”, remarcó Ferrario. En ese sentido, relató casos de perros entrenado para detectar ataques de epilepsia: “El perro detecta cuando la persona está por tener un ataque y puede empezar a ladrar, a hacer cosas, y entonces sus compañeros pueden estar alerta por eso”.

El debate no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. Ferrario enumeró las regulaciones existentes en otras ciudades del mundo: Madrid permite viajar con perros con correa y bozal en el último vagón, siempre que no sea en horario pico; París cobra tarifas según el tamaño del animal; Londres también autoriza el ingreso con correa y bozal; y Estocolmo lo permite siempre que el perro no sea peligroso.

En la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, las restricciones son muchas: solo se puede viajar con perros en el subte los sábados desde el mediodía, los domingos y los feriados, y está completamente prohibido en colectivos. Para Ferrario, estas limitaciones “hacen la vida en la ciudad muy difícil para quienes tienen mascotas”.

“Más del 40% de los hogares de la ciudad tiene un perro o un gato”, dijo, citando datos oficiales. “Hay 861.000 perros y gatos en la Ciudad de Buenos Aires”. Esta realidad, según señaló, no es exclusiva de la Argentina. “Este tipo de cifras se repite en muchas ciudades del mundo”, agregó.

Ferrario retomó el concepto de “perrhijos” y la evolución del vínculo entre humanos y perros. Según mencionó, un 75% de los argentinos con mascotas considera a su perro o gato como un hijo, y un 94% lo ve como parte de la familia. Esta relación, consideró, tiene raíces profundas en la historia de la humanidad: “La relación del hombre con el perro antecede no solo a las ciudades, sino incluso a la agricultura”.

El dato se desprende de la encuesta realizada en 2024 por la consultora de opinión pública KANTAR división Insights. De1000 entrevistados, entre hombres y mujeres de 18 años y más, residentes en todo el país, de niveles socioeconómicos ABC1 (alto), C2C3 (medio), D1D2 (bajo) que arrojó, entre otras muchas conclusiones, que para el 75% de los encuestados su animal de compañía es como un hijo.

Para ilustrar el vínculo antiguo entre perros y tutores, Ferrario relató un hallazgo arqueológico en Bonn, Alemania, donde se descubrió una tumba de 14.000 años de antigüedad con restos humanos y caninos. “Los perros habían muerto de moquillo, una enfermedad que los habría matado en pocas semanas si no hubieran sido cuidados. Eso demuestra que ya en aquel entonces existía un vínculo de cuidado entre humanos y perros”, explicó.

Más allá de lo emocional, Ferrario también destacó el impacto económico y cultural del fenómeno. “Ni hablar de todo lo que significa el cambio en los hábitos de consumo, el mercado de bienes y servicios que surge alrededor de los perros y gatos”, dijo. Pero también advirtió sobre los desafíos de convivencia que esto implica: “Hay que levantar la caca del perro, pasearlo con correa, cuidar que no se pierda. Es una responsabilidad”.

Durante el programa, se abordaron ejemplos de regulaciones internacionales que buscan mejorar la convivencia urbana. En Italia y Málaga, se implementaron registros de ADN canino para sancionar a los dueños que no recojan los excrementos de sus perros. En Singapur, se requiere una licencia para ser tutor de un perro. En Madrid, es obligatorio realizar un curso y contar con un seguro de responsabilidad civil. En Escocia, las personas que quieren adoptar deben firmar un compromiso formal.

En Estados Unidos , la integración simbólica y legal de los animales en la vida afectiva de las personas ha llegado incluso a los actos civiles. En 29 estados del país , los perros pueden ser incluidos como testigos en ceremonias de casamiento, una decisión que refleja el lugar central que ocupan en muchos vínculos familiares. “Ponen la patita como firma”, comentó durante el programa. Lejos de tratarse de una excentricidad aislada, este tipo de gestos muestra hasta qué punto los animales de compañía han dejado de ser considerados simples mascotas para convertirse en figuras afectivas con rol propio en la vida de las personas.

“Hay algo acá de che, vos tenés que saber cuáles son las reglas para tener un perro. Me parece que es importante”, señaló Ferrario, quien también destacó el trabajo de organizaciones argentinas como Zaguates Callejeros, dedicadas al rescate y adopción responsable.

El columnista explicó cómo esta conexión entre humanos y perros también tiene fundamentos científicos. “Hay un paper del 2015 en la revista Science que demuestra que cuando una persona mira a los ojos a su perro, ambos liberan oxitocina, la hormona del amor. Y lo mismo pasa con las caricias. No es chamuyo, es ciencia”.