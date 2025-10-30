Tres en uno: el nuevo aparato que simplifica la cocina y ya es sensación en redes Conocé la alternativa con más de 20 funciones y control desde el celular. Busca convertirse en el aliado infaltable en los hogares.

Con el avance de la tecnología, los electrodomésticos vienen cada vez más completos e innovadores para facilitar las tareas cotidianas. En este marco, existe uno que promete ser tendencia en 2026, ya que reemplaza a tres aparatos y es ideal para quienes buscan practicidad y funcionalidad.

Se trata del robot asistente de cocina automático, una opción multifunción que combina el trabajo de una licuadora, un procesador de alimentos y una vaporera.

Cómo es el robot asistente de cocina

Con una capacidad de 3,3 litros y una potencia de 1700W, este aparato apunta a convertirse en el electrodoméstico estrella de los próximos años. Su diseño compacto y elegante permite ubicarlo en cualquier cocina, sin importar el espacio, y suma un toque moderno que no pasa desapercibido.

El robot multifunción promete ser tendencia en 2026.

Uno de los grandes diferenciales es su conectividad Wi-Fi. Gracias a esta función, podés controlar el robot desde tu celular, acceder a recetas online y recibir notificaciones en tiempo real sobre el avance de tus preparaciones. Así, cocinar se vuelve más fácil.

Además, también licuá, pica, bate, amasa, cocina al vapor, hace cocción lenta, entre otras cosas. Con más de 20 funciones automáticas, reemplaza varios electrodomésticos tradicionales y te ayuda a preparar desde un guiso hasta una torta, pasando por panes, sopas y jugos.

Además, cuenta con una balanza integrada que permite pesar los ingredientes directamente en la jarra, logrando recetas más precisas y evitando el uso de otros utensilios.

Características que marcan la diferencia

Temperatura ajustable: de 37°C a 120°C, ideal para distintas técnicas de cocción.

Pantalla digital táctil: intuitiva y fácil de usar.

Accesorios incluidos: vaporera, amasador, espátula, colador y cuchilla multifunción.

Jarra de acero inoxidable: resistente, duradera y fácil de limpiar.

Cuánto cuesta el robot asistente de cocina

En plataformas de venta online, este aparato tiene un valor aproximado de $489.999, aunque puede variar según la marca y las tiendas.

Así es el robot asistente de cocina