"Titiriamichis" en Anchipurac. ¡Para convertirse en verdaderos Guardianes del Planeta!

El arte y la conciencia ecológica se darán la mano en una propuesta única que promete recorrer cada rincón de la provincia de San Juan dando inicio en el Centro de Formación Ambiental Anchipurac . Se trata de "Titiriamichis".

Bajo ese concepto, se llevará a cabo una Jornada cultural, artística y eco-social que fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y que cuenta con el patrocinio de Señor González (concesionario oficial Toyota en San Juan) a través de la Ley de Mecenazgo.

Bajo la dirección de María Verónica Almirón (del grupo Luna Lunera) y la asistencia en producción de Mariela Moreno (de La Orillita Títeres), este proyecto nace con un doble propósito: sembrar el oficio titiritero como una herramienta pedagógica y terapéutica, y concientizar a grandes y chicos sobre la importancia de cuidar el planeta para convertirse en verdaderos "guardianes ambientales".

El puntapié inicial de este ciclo se realizará en un escenario ideal para la temática: el Centro de Formación Ambiental Anchipurac, con el auspicio de la Secretaría de Ambiente de la provincia. La cita incluirá dos sábados consecutivos con actividades diseñadas para toda la familia.

La primera cita será hoy sábado 6 de junio de 2026 a las 15:00 h, en el marco del Día Mundial del Ambiente (que se conmemora cada 5 de junio) en el Anchipurac.

El fin de semana siguiente - el sábado 13 de junio- también a las 15:00 h se efectuará la segunda jornada y los muñecos se vestirán de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de este emblemático espacio educativo y cultural sanjuanino.

Para ambas fechas. la entrada será libre y gratuita, requiriendo únicamente una inscripción previa a través del formulario digital disponible en la página web oficial de la institución (anchipurasj).

"Titiriamichis" en tres bloques

La jornada integral de "Titiriamichis" estará estructurada en tres grandes momentos pensados para que los niños en edad escolar puedan crear e integrar distintas materias escolares de forma lúdica. En primer lugar, el público disfrutará de la obra "Titiriamichis, guardianes del planeta", una pieza que busca sembrar valores de amistad, reciclaje y compromiso con la Tierra.

titeres amichis

A esto se suma una muestra Interactiva que ofrecerá un recorrido por cuatro técnicas de manipulación diferentes (Kamishibai, teatritos pequeños, títeres de varillas, títeres planos y teatro de sombras) que cobrarán vida a través de adaptaciones literarias de grandes clásicos como "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll; "El dragón y la mariposa", de Michael Ende; "Caperucita y la abuela", en títeres de dedo, y una propuesta especial para adolescentes basada en "El reglamento es el reglamento", de Adela Bach.

titeres muestra

titeres caperucita

Finalmente, se dictará un taller de Construcción con material reutilizado, donde se invita a las familias a llevar materiales reciclables desde sus hogares para aprender a crear nuevos personajes con lo que hay en casa, abriendo el juego incluso a la sorpresa de aprender nociones básicas de robótica aplicadas al arte.

titeres construccion

A girar con los títeres

Tras su paso por Anchipurac, el proyecto iniciará una gira por diferentes departamentos. Las próximas fechas confirmadas, todas con accceso gratis, comenzarán el lunes 15 de junio a las 15:00 hs en la Biblioteca Popular Juana Azurduy, en el departamento de Chimbas. Continuarán el martes 16 de junio a las 14:00 hs en la Escuela Hogar "José Manuel Estrada", en Rawson, y el viernes 26 de junio a las 19:00 hs en la Sala de Teatro "Expresión Contemporánea", también en Rawson.

Desde la organización adelantaron que el calendario se mantendrá activo durante todo el año, sumando nuevas fechas en el resto de los departamentos con el fin de llegar a escuelas, centros barriales, hospitales, hogares de niños y ancianos, y bibliotecas populares.

"Titiriamichis" aspira a consolidarse como un movimiento que genere un aprendizaje alegre e imborrable en los chicos, trabajando codo a codo con los docentes y permitiendo a los hacedores locales sostener este maravilloso oficio con otras propuestas de su repertorio, como las obras de educación vial o de temática histórica.

El anhelo de " Titiriamichis"

Además, el proyecto trasciende el escenario sumando un fuerte componente solidario: en cada una de sus presentaciones se promoverán actividades complementarias como ferias de intercambio de semillas y plantas, campañas de donación de juguetes para ser reutilizados en la comunidad, y la recolección de tapitas plásticas destinadas a los "corazones tapiteros" del Hospital Garrahan. Con la organización compartida entre el equipo de Anchipurac, Luna Lunera y las instituciones locales, San Juan se prepara para recibir una experiencia lúdica, educativa y transformadora que invita a toda la comunidad a sumarse como guardianes del planeta.

Como una de las organizadoras y protagonista de Luna Lunera, Veronica Almirón expresó que su deseo es "que el proyecto crezca y podamos compartir estas jornadas culturales artístico y ecosociales, y conectar con el cuidado ambiental a través del Teatro de Títeres, una herramienta para aprender jugando ya que es herramienta terapéutica. Además de lograr tener un calendario anual y talleres para todas edades" , dijo entusiasmada con el sueño de armar emprendimientos para trabajar en equipo interministeriales.

Para saber más de las funciones de "Titiriamichis"