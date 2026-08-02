Tobías Martínez hace historia en El Villicum: largó 31ro y ganó la carrera del TC

En una carrera que pasó de todo, Tobías Martínez aguantó la presión de Juan Pablo Gianini sobre el cierre y ganó de local una nueva edición del "Desafío de las Estrellas". Mientras que Germán Todino cerró el top tres.

Comenzó el “Desafío de las Estrellas” con Marcos Castro al frente del pelotón tras superar a Abella. Tercero era Ochoa, cuarto Álvarez y quinto Matías Canapino. En la cuarta vuelta, Matías Canapino hizo una gran maniobra y en un 2x1 sobre Ochoa y Álvarez saltó a la tercera colocación. Luego, el hombre del Dodge Challenger iba a boxes por un pinchazo en el neumático trasero izquierdo.

En la sexta vuelta, Fritzler fue el primer auto que pasó por boxes para recargar combustible. Momentos después, Matías Canapino dio cuenta de Abella y era el nuevo segundo.

Un golpe de escena sucedió, ya que Abella, que venía tercero, hizo un trompo y perdió muchas posiciones. Mientras que Barrio pasó a Álvarez y era tercero. En la 12° vuelta se produjo el abandono del piloto que sacó la bolilla N°1.

Después, Azar era el segundo piloto en pasar por boxes para recargar combustible y seguir en pista. Luego, Marcos Castro, que era el líder, tuvo problemas con el motor que se puso en cinco cilindros.

En la vuelta 30 se vivió una situación tensa, ya que en la recarga de combustible de Lambiris hubo un inconveniente y el auto tuvo un principio de incendio. Por esta situación, ingresó el Pace Car.

Luego, se reinició la final con Matías Canapino al frente, escoltado por Todino y Ferrante. Con el correr de las vueltas, los diferentes protagonistas pasaron por boxes y en el clasificador Fritzler estaba al frente, escoltado por Catalán Magni, Azar, Martínez y Fontana.

En el giro 38, Fritzler volvió a boxes para realizar la segunda recarga de combustible. Luego lo siguieron Catalán Magni. Momentos después, se produjo el abandono de Santero con el BMW, el mendocino venía inhalando gases tóxicos.

A 17 vueltas para el final, hubo otro golpe de escena, ya que Fritzler rompió el diferencial y se quedó con las manos vacías con el Mercedes – Benz. Sobre el cierre, ingresó el Pace Car por el abandono de Urcera, las diferencias volvieron a cero.

Se relanzó la carrera con Tobías Martínez en la posición de privilegio, escoltado por Gianini y Fontana. Este último, metros después perdió varias colocaciones con el Chevrolet.

En la última vuelta, Matías Canapino se quedó sin nafta y perdió colocaciones cuando venía tercero. Finalmente fue victoria para Tobías Martínez en el "Desafío de las Estrellas", escoltado por Gianini, Todino, Lucas Valle y completó los mejores cinco Ignacio Faín.