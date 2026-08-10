Tragedia en la Ruta 33: chocaron una camioneta y una combi con estudiantes, murió un bombero y hay 10 heridos

Un violento accidente ocurrido en la Ruta Nacional 33, a la altura de Pigüé, en el sur de la provincia de Buenos Aires , terminó con un hombre muerto y diez personas heridas. El choque involucró a una camioneta Nissan Frontier y una combi Citroën Jumper en la que viajaban estudiantes universitarios.

El siniestro se produjo el viernes, a la altura del kilómetro 129 de la Ruta 33 . Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos colisionaron y varias personas debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la zona.

La víctima fatal fue identificada como Carlos Horacio Castillo, de 65 años , quien viajaba como acompañante en la camioneta. Era un bombero jubilado que había prestado servicio durante años en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Pigüé y era oriundo de Goyena.

El conductor de la Nissan Frontier, un hombre de 59 años, también sufrió heridas y recibió atención médica tras el impacto.

Como consecuencia del choque, diez personas fueron asistidas en centros de salud . Según la información difundida tras el accidente, seis permanecían internadas.

Entre los estudiantes afectados, dos se encontraban en una situación más delicada: una joven de 21 años y un hombre de 33 permanecían internados en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen y sus familias solicitaron una cadena de oración.

Otros tres estudiantes —una joven de 18 años y dos hombres de 20 y 33— continuaban internados en el Hospital Municipal de Pigüé. En tanto, una estudiante de 22 años esperaba ser trasladada a Trenque Lauquen.

Además, tres jóvenes de 19 y 22 años habían recibido el alta médica y regresado a sus hogares.

Dolor entre los bomberos por la muerte de Castillo

La muerte de Carlos Horacio Castillo generó conmoción entre sus compañeros y las comunidades de Goyena y Pigüé. Tras jubilarse, el hombre había continuado vinculado al cuartel con el rango de Bombero Jubilado.

Desde los Bomberos Voluntarios de Pigüé lo despidieron y destacaron su compromiso, esfuerzo y vocación de servicio durante los años que formó parte de la institución.

También la UTN de Trenque Lauquen expresó sus condolencias a los familiares del hombre fallecido y agradeció el trabajo realizado por los bomberos, equipos médicos y autoridades que participaron del operativo de emergencia.

Por el momento, la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el choque entre la camioneta y la combi. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Saavedra.