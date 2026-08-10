Tragedia en la Ruta 33: chocaron una camioneta y una combi con estudiantes, murió un bombero y hay 10 heridos

Un violento accidente ocurrido en la Ruta Nacional 33, a la altura de Pigüé, en el sur de la provincia de Buenos Aires, terminó con un hombre muerto y diez personas heridas. El choque involucró a una camioneta Nissan Frontier y una combi Citroën Jumper en la que viajaban estudiantes universitarios.
El siniestro se produjo el viernes, a la altura del kilómetro 129 de la Ruta 33. Por causas que todavía son investigadas, ambos vehículos colisionaron y varias personas debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la zona.
La víctima fatal fue identificada como Carlos Horacio Castillo, de 65 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta. Era un bombero jubilado que había prestado servicio durante años en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Pigüé y era oriundo de Goyena.
El conductor de la Nissan Frontier, un hombre de 59 años, también sufrió heridas y recibió atención médica tras el impacto.
Diez personas resultaron heridas
Como consecuencia del choque, diez personas fueron asistidas en centros de salud. Según la información difundida tras el accidente, seis permanecían internadas.
Entre los estudiantes afectados, dos se encontraban en una situación más delicada: una joven de 21 años y un hombre de 33 permanecían internados en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen y sus familias solicitaron una cadena de oración.
Otros tres estudiantes —una joven de 18 años y dos hombres de 20 y 33— continuaban internados en el Hospital Municipal de Pigüé. En tanto, una estudiante de 22 años esperaba ser trasladada a Trenque Lauquen.
Además, tres jóvenes de 19 y 22 años habían recibido el alta médica y regresado a sus hogares.
Dolor entre los bomberos por la muerte de Castillo
La muerte de Carlos Horacio Castillo generó conmoción entre sus compañeros y las comunidades de Goyena y Pigüé. Tras jubilarse, el hombre había continuado vinculado al cuartel con el rango de Bombero Jubilado.
Desde los Bomberos Voluntarios de Pigüé lo despidieron y destacaron su compromiso, esfuerzo y vocación de servicio durante los años que formó parte de la institución.
También la UTN de Trenque Lauquen expresó sus condolencias a los familiares del hombre fallecido y agradeció el trabajo realizado por los bomberos, equipos médicos y autoridades que participaron del operativo de emergencia.
Por el momento, la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el choque entre la camioneta y la combi. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Saavedra.