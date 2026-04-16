Uno robó fernet, el otro aprovechó y vació la góndola: dos hermanos terminaron tras las rejas en Rawson

Dos hermanos fueron condenados a prisión efectiva tras protagonizar un robo en un comercio de Rawson, en un hecho que quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del local, se trata de Alfredo Emanuel Vargas y Fausto Gabriel Vargas .

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Fueron juzgados en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia , bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca , por el delito de hurto simple.

Según consta en el legajo, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril de 2026, cerca de las 13:38 horas, en el negocio “Brico”.

De acuerdo a la investigación, Alfredo ingresó primero al local y sustrajo una botella de fernet , cruzando la línea de cajas sin abonar. Minutos después, su hermano Fausto entró al comercio y, aprovechando la confusión generada por la situación, robó un paquete de galletas y una horma de queso .

El accionar de ambos fue advertido por la encargada del lugar, quien dio aviso inmediato. Personal policial aprehendió a Alfredo Vargas en las inmediaciones de calle Boulevard Sarmiento al 2650 , cuando intentaba escapar y se descartaba de la bebida sustraída.

En tanto, Fausto Vargas fue detenido poco después en la intersección de Boulevard Sarmiento y Lemos, donde los efectivos encontraron en su mochila los productos robados.

El damnificado, de apellido Albareti, en representación del comercio, reconoció los elementos sustraídos y presentó el ticket correspondiente, que fijó el valor total en $54.293,61.

Durante la investigación, se incorporaron además las filmaciones de las cámaras de seguridad, que mostraron con claridad la maniobra de ambos imputados dentro del local.

En ese contexto, el fiscal del caso, Cristian Gerarduzzi, junto al ayudante fiscal David Peña, acordaron un juicio abreviado con la defensa.

El resultado fue una condena de cumplimiento efectivo para ambos: Alfredo recibió tres meses y Fausto Vargas fue condenado a ocho meses de prisión. Además, se dispuso la prisión preventiva para los dos hermanos.

De esta manera, el caso quedó resuelto en tiempo récord bajo el Sistema de Flagrancia, con penas de cumplimiento efectivo por el robo cometido en el comercio.