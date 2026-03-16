UPCN acordó con el Gobierno provincial un aumento salarial con bono incluido

El gremio UPCN San Juan informó que el acuerdo contempla incrementos escalonados entre marzo y junio, además de un bono extraordinario que se pagará en abril.

UPCN Seccional San Juan anunció que alcanzó un acuerdo salarial con el Gobierno de la provincia que contempla incrementos escalonados en los haberes de los trabajadores estatales y el pago de un bono extraordinario.

Según informó el gremio a través de un comunicado, el entendimiento fue logrado con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan y establece una recomposición salarial distribuida en varios meses.

De acuerdo con lo detallado, el acuerdo incluye un aumento del 5% correspondiente a marzo, mientras que en abril se otorgará un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores. En tanto, para mayo se aplicará un incremento del 2%, y en junio se sumará otro aumento del 3%, con cláusula de revisión.

Desde el sindicato indicaron que la medida forma parte de la negociación paritaria destinada a actualizar los salarios de los empleados públicos provinciales frente al contexto económico actual.