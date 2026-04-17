"Verso a Verso" revive la poesía de Sabina y Serrat en San Juan

La mística de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina volverá a apoderarse de la escena local el próximo sábado 2 de mayo . El Cine Teatro Municipal será el escenario de "Verso a Verso", una propuesta que une al Dúo Mixtura con Ignacio Achem en un recorrido musical que promete ser una celebración de la palabra.

Tras el éxito cosechado a finales de 2024 -la última edición-, la demanda del público sanjuanino incentivó el retorno. "Es la tercera vez que armamos este espectáculo. Nos seguíamos cruzando con gente que nos preguntaba cuándo volvíamos y esa recepción nos entusiasmó para convocar nuevamente al equipo ", explicó a DIARIO DE CUYO Bartolomé, una de las mitades de Mixtura.

Aunque el dúo tiene raíces profundas en el folclore y la música latinoamericana, la obra de los cantautores españoles ha sido una constante en sus vidas. " Recorrer estos clásicos es un enorme placer . Serrat y Sabina nos dejan obras de arte en lo musical y lo poético ", subrayó Marcelo, destacando que el show tendrá una dinámica pendular : desde momentos de banda completa, con sonidos potentes, hasta pasajes de extrema intimidad con solo un piano o una guitarra acompañando la voz.

Si bien el eje del show es el mismo, "hemos hecho una reselección; no es exactamente el mismo espectáculo, sumamos canciones nuevas a los clásicos de siempre ", adelantó Pierina Ciallella -la otra mitad del dúo- quien definió a la propuesta como un “recreo” necesario, tanto para los artistas como para el público, ofreciendo una puesta en escena cuidada con músicos de primer nivel.

" El público no siempre tiene la oportunidad de ver a buenos músicos sanjuaninos, con una gran puesta en escena, este tipo de repertorios ", declaró.

Acompañando a las voces principales, se presenta una banda de excelencia integrada por Emanuel Rodríguez en batería, Cristian Martínez en guitarra eléctrica, Chelo Rodríguez en bajo, Jorge Arredondo en percusión y la dirección musical del maestro Lucio Flores.

mayo 2 El Dúo Mixtura, Ignacio "Turco" Achem, banda de músicos locales y dirección de Lucio Flores para esta rentré renovada de la mano de los clásicos de Sabina y Serrat

Más que música compartida

Para Ignacio "Turco" Achem, este reencuentro sobre las tablas tiene un componente que supera lo estrictamente profesional.

"Con Mixtura somos amigos de la música desde hace 30 años, así que compartir un escenario con ellos es doblemente gratificante. Y también con tremendos músicos, gente con la que la vida musical nos encontró, con quienes las vibras te van uniendo”, expresó Achem. “A partir de ahí es esta situación de compartir poesía, de coincidir en ese disfrute de la poesía, que ya lo hemos hecho antes. Es un gran show y lo es también desde el plano de tocar con amigos”, resaltó de cara al espectáculo, que reunirá una veintena de títulos. “Esperemos que puedan entrar todas dentro de los 90 minutos”, sonrió.

“Para nosotros sería como una celebración, sin duda, y la proponemos para quienes tengan ganas de compartirla con nosotros... Yo le digo compartir música, pero en realidad es compartir sentimientos, porque la poesía tiene que ver con eso”, agregó Achem antes de comentar que justamente allí abreva el significado del título, que nada tiene de azar.

“Se llama Verso a Verso porque ver con una cuestión de entender la poesía. Lo que pretendemos sacar, o dejar en el público no es solamente una canción, sino lo que significa, porque esa canción puede ser la historia de tu vida, de la vida de tu mamá, de tu mejor amiga, de tu novio... Por eso creo que el show, más que compartir solamente música, es compartir sentimientos”, valoró.

Una anécdota entrañable

Detrás de la dirección musical y los arreglos de "Verso a Verso" se encuentra Lucio Flores, quien atesora una anécdota que vincula directamente al talento sanjuanino con el universo de Serrat. En el año 2000, Flores grabó el disco Sincronías junto a Pablo Maldonado. Tiempo después, aprovechando una visita de Alberto Cortez al Teatro Sarmiento, se acercaron a obsequiarle el CD a Ricard Miralles, el legendario pianista de Serrat, que había venido con Cortez.

"Quedamos en contacto y Miralles nos pidió uno de los temas para incluirlo en un tratado de armonía de su autoría. Era una zamba acompañada por piano que le pareció rica armónicamente", recordó Flores con emoción, resumiendo la experiencia. El vínculo no quedó ahí: un año más tarde, cuando Miralles regresó a la región para tocar con Serrat, se reencontraron en Mendoza. "Le regalamos un Calvados de Calingasta y charlamos un rato largo. Fue un reconocimiento de alguien que de repente se transforma en humano para uno, sin dejar de ser un grande con todas las letras", relató el pianista, definiendo aquel gesto como una auténtica "caricia al alma".

Cita en el Cine Teatro Municipal

Verso a Verso