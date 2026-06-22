Abelardo de la Espriella ganó el balotaje y será el próximo presidente de Colombia

El candidato de derecha se impuso en una reñida segunda vuelta frente a Iván Cepeda. La participación electoral fue elevada y el resultado marcó un cambio de rumbo político en el país sudamericano.

Colombia eligió a su nuevo presidente. Abelardo de la Espriella se quedó con la victoria en la segunda vuelta electoral y se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro tras imponerse sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda en unos comicios que mantuvieron la incertidumbre hasta el cierre del escrutinio.

La jornada electoral se desarrolló con una importante participación ciudadana y bajo un fuerte operativo de seguridad en todo el país. Millones de colombianos acudieron a las urnas para definir quién conduciría el país durante los próximos cuatro años en una elección marcada por la polarización política y los debates sobre economía, seguridad y políticas sociales.

Los primeros resultados mostraron una disputa voto a voto entre ambos candidatos, aunque con el avance del conteo De la Espriella logró consolidar una ventaja que terminó siendo decisiva. El dirigente conservador celebró el resultado junto a sus seguidores y aseguró que trabajará para impulsar una etapa de unidad nacional.

Durante la campaña, el presidente electo centró su discurso en la recuperación económica, el fortalecimiento de la seguridad y la promoción de inversiones. Su propuesta logró captar el respaldo de amplios sectores opositores al actual gobierno y de una parte importante del electorado independiente.

Por su parte, Iván Cepeda reconoció el resultado una vez confirmada la tendencia irreversible y llamó a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. También destacó la importancia de preservar la convivencia democrática y continuar fortaleciendo las instituciones del país.