Airbag imparable: va por el tercer Vélez y consolida su fenómeno

En los coletazos de "El club de la pelea", que tendrá el sábado su estación en San Juan, los hermanos Sardelli agregan funciones en Buenos Aires.

Airbag sigue demostrando que el vínculo con sus fans está en su mejor momento.

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Mientras en San Juan los fans de Airbag acampan en el Estadio del Bicentenario, para el show del sábado próximo, a nivel nacional la banda sigue agotando y agregando funciones. El fenómeno de los hermanos Sardelli parece no tener techo y este 2026 ratifica que la banda atraviesa el momento más exitoso de su carrera.

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Luego de un 2025 que marcó un hito histórico con cinco estadios River Plate repletos, la expectativa por los nuevos conciertos en Buenos Aires desbordó cualquier previsión. En cuestión de horas, las entradas para las funciones del 23 y 24 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield se vendieron por completo. Ante la demanda masiva de su público, la agrupación confirmó rápidamente una tercera fecha para el 30 de mayo, cuyos tickets ya están disponibles a través de la plataforma All Access.

image Airbag, un fenómeno de los escenarios, de cara a un nuevo ciclo

Estos shows en el barrio de Liniers no solo representan un récord de convocatoria para Airbag, sino que marcan el lanzamiento oficial de su nueva gira mundial y sirven como presentación de su próximo proyecto discográfico, titulado «El Club de la Pelea II». La banda ya ha comenzado a generar intriga entre sus seguidores tras revelar pequeños fragmentos de las nuevas canciones que conformarán este esperado álbum.

Estación San Juan Airbag se encuentra recorriendo el interior del país para cerrar la etapa de «El Club de la Pelea». Esta gira de despedida de ciclo incluye escala en San Juan, adonde el trío dará su esperado show el 18 de abril, en el Estadio del Bicentenario, para luego continuar en San Luis (24 de abril), Catamarca (25 de abril) y Santiago del Estero el 9 de mayo.