    • 15 de abril de 2026 - 12:30

    Un grupo de fanáticas acampa en el Bicentenario hace dos semanas para ver a Airbag en San Juan

    Desde el 4 de abril soportan frío, calor, lluvia y granizo para estar en primera fila. Incluso viajan siguiendo la gira por el país.

    Fanáticas acampan para ver a Airbag.

    Fanáticas acampan para ver a Airbag.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de fanáticas de Airbag acampa desde el pasado 4 de abril en uno de los portones del Estadio del Bicentenario con el objetivo de conseguir un lugar privilegiado en el show que la banda brindará este sábado 18 de abril en San Juan.

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    La espera, que ya lleva casi dos semanas, no ha sido sencilla. Las chicas relataron que debieron atravesar jornadas de bajas temperaturas, además de lluvia e incluso caída de granizo. Sin embargo, aseguran que el esfuerzo vale la pena con tal de ver de cerca a sus ídolos.

    El fenómeno fan va más allá de una simple fila. Según contaron, muchas de ellas siguen a la banda en distintas provincias durante la gira, lo que genera una comunidad organizada y solidaria. Para sobrellevar la espera, se distribuyen en turnos y se ayudan entre sí.

    En ese sentido, destacaron el rol de las jóvenes sanjuaninas, quienes ofrecen sus casas para que aquellas que llegan desde otras provincias —como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja o Mendoza— puedan bañarse, descansar y recuperar energías.

    “Esto no es solo estar en una carpa, es toda una experiencia”, coincidieron. Y resumieron el espíritu que las mantiene firmes en la espera: “El show hace que todo esfuerzo valga la pena”. “Esto no es solo estar en una carpa, es toda una experiencia”, coincidieron. Y resumieron el espíritu que las mantiene firmes en la espera: “El show hace que todo esfuerzo valga la pena”.

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