Allanaron la TV Pública: buscaron contratos de la productora del periodista que pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

La Justicia ordenó hoy retirar de la TV Pública contratos y toda documentación relacionada al vínculo laboral que mantiene el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni , con el canal, que se encuentra bajo la órbita de funciones del ministro.

Adorni bajo la lupa: investigan contratos en TV Pública por vuelos a Punta del Este

Grandio habría pagado los vuelos privados de ida y vuelta a Punta del Este que el funcionario realizó con su familia en la semana de Carnaval.

El procedimiento a cargo de la P olicía de Seguridad Aeroportuaria fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo con el fin de acceder a los contratos de la productora Imhouse, de Grandio, con la emisora estatal, en la causa que investiga presuntas dádivas, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

De manera paralela comenzó a declarar este viernes como testigo en los tribunales federales de Retiro una secretaria del piloto y bróker de vuelos Agustín Issin, quien ayer dijo a la Justicia que esos viajes los abonó Grandio.

La empleada, Vanesa Tossi, ya llegó a tribunales y comenzó a ser interrogada bajo juramento de verdad. Según se explicó, fue la persona que realizó la gestión directa de la venta y pago de los vuelos con Grandio. La testigo ratificó que el viaje en el que volvió Adorni lo pagó Grandio, según adelantaron fuentes del caso.

Qué le dijo el bróker a la Justicia

Su jefe se presentó ayer por iniciativa propia ante Lijo y declaró por más de cuatro horas: confirmó que ambos tramos del viaje los abonó el periodista.

Al respecto, Issin detalló que el vuelo de ida se facturó a la productora de Grandio, Imhouse, directamente desde la operadora de aviación Alpha Centauri.

Respecto del vuelo de vuelta, declaró que Grandio lo pagó directamente a su empresa y por eso se lo facturó al periodista. El pago se hizo en efectivo y el dinero lo entregó una persona que mandó Grandio llamada “Horacio” a la empleada de la empresa.

El bróker aportó distintas conversaciones desde el celular comercial de la empresa que se mantuvieron con Grandio, donde se gestionó la contratación de los vuelos.

Según las conversaciones aportadas, el amigo de Adorni pagó 3000 dólares, ya que pudieron ubicar en el viaje de ida a otros dos pasajeros con la modalidad “de pata vacía” –asientos libres- y 1 a la vuelta, lo que generó un descuento en el precio", explicaron fuentes del caso sobre esa declaración.

El testigo manifestó que Marcelo Grandio pidió que vendieran algún tramo para obtener un descuento y por eso se le generó una quita en el precio. Respecto a si tenía algún recibo del pago en efectivo, mencionó que tomó como comprobante el mensaje enviado por chat de WhatsApp confirmando el ingreso del dinero.