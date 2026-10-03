Argentina lidera el consumo mundial de huevos con 430 unidades por persona

Argentina alcanzó un dato tan llamativo como histórico: se posicionó como el país con mayor consumo de huevos por habitante del mundo . Las proyecciones para 2026 indican que cada argentino consumirá, en promedio, unas 430 unidades durante el año , un nivel que coloca al país por encima de mercados tradicionalmente asociados a este alimento, como México.

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Los números fueron difundidos por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) en base a información del Instituto Latinoamericano del Huevo. Según ese relevamiento, detrás de Argentina aparece México, con 392 huevos por habitante al año, y Colombia, con 365 . Más atrás se ubican República Dominicana, Guatemala, Brasil, Chile y Bolivia.

El salto argentino es todavía más significativo si se observa la evolución de las últimas décadas. Según datos históricos de CAPIA, en 2002 el consumo era de apenas 127 huevos por persona ; en 2010 ya había subido a 244, en 2017 llegó a 291 y para 2024 se ubicaba en 363.

El crecimiento responde a varios factores. Uno de los principales es que el huevo se consolidó como una fuente de proteína versátil y comparativamente accesible , que puede utilizarse desde el desayuno hasta platos principales, preparaciones dulces y comidas rápidas.

Durante 2025, un estudio de CAPIA ya había mostrado que el 30% de los hogares argentinos había aumentado su consumo de huevos en el último año. El promedio se ubicaba entonces entre seis y doce unidades semanales por hogar y la accesibilidad económica aparecía como uno de los principales motivos de elección.

El cambio también quedó reflejado en las estadísticas: en 2024 el consumo rondaba las 363 unidades per cápita y durante 2025 superó las 390, hasta llegar a la proyección de 430 para el cierre de 2026.

Argentina superó a México y quedó primera

El ranking difundido por el sector muestra la magnitud del fenómeno. Con la estimación de 430 huevos anuales por habitante, Argentina supera a:

México: 392

392 Colombia: 365

365 República Dominicana: 319

319 Guatemala: 289

289 Brasil: 283

283 Chile: 251

251 Bolivia: 242

Los datos corresponden al relevamiento citado por CAPIA y muestran que el crecimiento no solamente convirtió al huevo en uno de los alimentos centrales de la dieta local, sino que llevó al país a la cima del consumo per cápita.

Una industria que también crece

El aumento del consumo viene acompañado por una expansión de la producción. Durante 2025, Argentina produjo alrededor de 406 huevos por habitante, mientras que para este año CAPIA proyecta que esa cifra llegue a aproximadamente 440 unidades per cápita. De ese volumen, unas 430 serían absorbidas por el mercado interno.

La cámara estima además que la cadena podría superar los US$2.200 millones de facturación durante 2026, con aproximadamente 67 millones de gallinas ponedoras y más de 32.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El crecimiento deja una fotografía inédita de los hábitos alimentarios argentinos: un alimento que hace poco más de dos décadas registraba un consumo de 127 unidades anuales por persona ahora supera las 400 y coloca a Argentina en lo más alto del ranking mundial.