Argentina recibe al Papa: el desafío de la inteligencia artificial, el rol del trabajo y la memoria de Cuyo

El debate global sobre las nuevas tecnologías y el futuro del empleo llega a Argentina recibe al Papa , la propuesta documental multiplataforma producida por Diario de Cuyo y Diario Los Andes.

Con la conducción de Laura Carbonari, este quinto episodio pone el foco en Magnifica Humanitas, el documento pontificio donde León XIV plantea que las preocupaciones de los especialistas sobre los riesgos de la inteligencia artificial no son noticias falsas y deben ser abordadas con máxima seriedad por la dirigencia mundial.

El envío contrasta las posturas corporativas que rechazan regulaciones con la necesidad de fijar prioridades en favor de la sociedad. A través de las reflexiones del propio Sumo Pontífice, se alerta sobre los discursos que buscan evitar controles y se insiste en una convocatoria abierta a líderes políticos, sociales y del sector tecnológico para evaluar el impacto real de lo que ya está en marcha.

Desde una perspectiva analítica, el especialista Claudio Barros advierte que la inteligencia artificial no es neutral, ya que contiene sesgos e intereses, y resalta que cualquier límite que se sobrepase responde siempre a una responsabilidad humana detrás del desarrollo.

En sintonía, Monseñor Alberto Bochatey recupera los consensos alcanzados en Roma junto a grandes firmas tecnológicas para remarcar que el debate de fondo no pasa por clausurar herramientas, sino por garantizar normas éticas que eviten abusos y resguarden el bien común.

Emprendimiento local, huella agustina y el valor de lo humano

La entrega traslada estos conceptos a la realidad regional: se rescata la labor de emprendedores sanjuaninos y mendocinos que incorporan la IA para optimizar servicios y productos cotidianos sin perder de vista la centralidad de las personas, en continuidad con la mirada del Papa Francisco en el G7 sobre un instrumento «fascinante y tremendo».

Asimismo, el capítulo enlaza el presente con las raíces históricas de la región al recordar la organización económica y productiva de los agustinos en Cuyo desde la época colonial. Como contrapunto frente a la generación artificial de imágenes, la artista Mercedes Fariña exhibe sus lienzos al óleo sobre León XIV y la Virgen del Buen Consejo, ponderando el rol del creador humano en la transmisión de la fe.

Bajo la síntesis papal de «hacer que la técnica crezca sin que se repliegue el corazón», el ciclo reafirma la dignidad del pueblo trabajador como eje central de la visita apostólica