El presidente Alberto Fernández entregó hoy en la provincia de Santiago del Estero la casa número 100 mil construida durante su gestión y advirtió sobre las voces que quieren "parar la inversión pública, la construcción de viviendas, escuelas y hospitales" y que buscan "hacer más difícil la vida de la gente".



El mandatario contrapuso que la administración del Frente de Todos (FdT) apuesta por una "economía pujante que no desatiende a los más necesitados" y afirmó, de ese modo, que la "diferencia" de criterios con la oposición es "muy grande".



Junto al gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Cultura, Santiago Maggiotti y Tristán Bauer, respectivamente, Fernández entregó 575 viviendas, con las que se alcanzaron las 100.000 adjudicadas en todo el país desde el 10 de diciembre de 2019.



El jefe de Estado destacó que su gestión fue "construyendo casas en las 24 provincias de la Argentina y en los lugares más inhóspitos", y remarcó que, por caso, la vivienda "90 mil" fue otorgada en un "pueblo que está casi a 3 mil metros de altura en Salta, en la Puna".



De todos modos resaltó que pese a haber entregado la vivienda número 100 mil, hay "140 mil casas que se siguen construyendo a lo largo y ancho de Argentina" y afirmó: "Estoy cumpliendo un sueño que tenía como presidente, que era llevarle techo, casa y seguridad a familias que no tenían esa posibilidad".



Al remarcar ante la concurrencia que "en cualquier lugar donde vayan, van a encontrar casas que se están construyendo", Fernández afirmó que ese avance "ha determinado" que la Uocra sea un "sindicato muy potente en Argentina" que pasó de "220 mil trabajadores" en el inicio de su gestión a "más de 450 mil trabajadores registrados" actualmente.



"Lo duplicaron, hemos superado el récord de 2014, que tenía 430 mil trabajadores registrados", añadió.



Por eso hizo un llamado de alerta sobre las voces del sistema político que "anuncian recetas salvadoras" pero quieren "parar la inversión pública, la construcción de viviendas, escuelas y hospitales" y que buscan "hacer más difícil la vida de la gente".



"Nosotros creemos en una economía que crece, que genera empleo genuino. La diferencia es grande, no somos todos lo mismo en política", señaló Fernández.



Y recordó que "el gobierno que me precedió, en cuatro años construyó 14 mil viviendas que tenían que pagar actualizando de acuerdo a como el dólar subía en Argentina, y hoy eso no pasa".



Además, destacó que "el 40% de las casas que hemos entregado" a lo largo de su gobierno "están en el norte argentino".



"Soy el más federal de los porteños. Sé lo que el norte grande ha sufrido, sé que el norte grande fue el más postergado de la historia. Quiero terminar con esa postergación porque tiene una potencia enorme. Necesita una oportunidad, dejemos de pensar en la Argentina concentrada en el puerto de Buenos Aires y pensemos en una Argentina integrada", completó el jefe de Estado.



De las viviendas, para la ciudad de La Banda se otorgaron 360 del programa Casa Propia con una inversión de $4.614.201.446 y otras nueve del programa Procrear I, por $112.972.355.



También se adjudicaron 130 por parte del Plan Nacional de Viviendas en el barrio Villa del Carmen de la capital provincial y 40 en la ciudad Nueva Esperanza ($2.178.928.461), y otras 36 que fueron ejecutadas con fondos provinciales ($461.420.145) en el barrio Mariano Moreno de la capital.



Antes de su discurso, el mandatario hizo entrega de las llaves a algunas de las 575 familias santiagueñas beneficiadas, entre ellas Jimena Garnica y Lucas Aguilar, receptores de la vivienda número 100.000 que el Estado nacional lleva construidas desde diciembre de 2019 a la fecha.



Además, el jefe de Estado fue declarado Huésped de Honor de la provincia de Santiago del Estero a través de un decreto firmado por el gobernador Zamora.



Acompañaron la ceremonia la secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; ministros locales, intendentes, legisladores nacionales y provinciales.



También estuvieron presentes integrantes de la CGT regional de Santiago del Estero y representantes de UOCRA.



En tanto, el ministro Maggiotti agradeció al Presidente por "el compromiso con esta política pública" y afirmó que "es un día importante porque 100 mil argentinos van a haber visto cumplido el sueño de la casa propia".



"Esto habla de una decisión política de nuestro gobierno. Hay gobiernos que ponen recursos para la construcción y otros para el mercado y unos pocos", destacó el funcionario nacional.



Además, señaló que "cuando construimos viviendas, generamos empleo y también un circulo virtuoso en la economía de los lugares donde se construye".



"Es muy importante dejarle un techo a nuestros hijos, pero más importante es dejarles un país donde el día de mañana ellos también puedan cumplir con el sueño de la casa propia y un Estado que pueda garantizar esa política pública", indicó.



Y recordó que "eso se pone en juego este año, donde tenemos que decidir si Argentina va a seguir construyendo viviendas o si vuelve a los cuatro años anteriores donde nos decían que las viviendas las otorga el mercado, que busca una rentabilidad económica".



"Nuestro Estado busca la rentabilidad social con un piso de igualdad", completó Maggiotti.



Por su parte, el gobernador Zamora expresó "una inmensa alegría" al entregar casas "porque significa que allí tendrán una mejor calidad de vida y además allí trabajó gente, se movilizó la economía".



Celebró que hoy se haya inaugurado "la vivienda 100 mil, cuando estaba muy paralizada la construcción hace poco más de tres años".



"Todo empieza por el hogar y un hogar digno es fundamental para todos los argentinos", aseveró el mandatario provincial.



Asimismo, remarcó que en Santiago del Estero "pese a la sequía, hemos crecido hasta 2021 1.300 millones de dólares de exportaciones y el año pasado superamos los 1.500 millones de dólares de exportaciones, con una balanza comercial positiva".



"Los santiagueños hemos dejado al país más de 800 millones de dólares. No lo hago para contrastar con el puerto que no produce y ha gastado en el último año casi 8 mil millones de dólares y poco más de 100 millones de dólares de exportaciones", comparó Zamora con la ciudad de Buenos Aires.



Y marcó: "Nosotros no somos más que nadie pero tampoco somos menos que ninguno".



Según informó Presidencia, ya se entregaron 4.611 soluciones habitacionales, con una inversión total de $56.470.342.807 y se encuentran en ejecución 9.011, con una inversión de $78.342.929.629.



A la vez, el Gobierno nacional invirtió $242.327.252 en el marco del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA), para modernizar la infraestructura de red eléctrica, alumbrado público y completamiento vial de la capital provincial.



Las casas entregadas son parte, además, de una iniciativa del Ministerio de Cultura en la que se incluye una propuesta literaria para que quienes reciben la adjudicación también cuenten con una biblioteca.



Los objetivos del programa son promover la lectura, facilitar el acceso a los libros y estimular la formación de nuevas personas lectoras.