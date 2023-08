La Justicia electoral dio inicio hoy al escrutinio definitivo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollaron el domingo en todo el país a cargo de los juzgados con competencia electoral de cada distrito.



El escrutinio definitivo es el que tiene validez legal y una vez culminado la Justicia oficializará a los candidatos que competirán en las elecciones generales de octubre próximo.



De esta manera, quedarán oficialmente definidos los nombres de quienes competirán por el Poder Ejecutivo nacional y por las 24 bancas de senadores y las 130 de diputados que se renuevan en el Congreso Nacional.



La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso que también desde las 8 se inicie en su sede el escrutinio definitivo de los votos emitidos en cárceles por parte de electores procesados y privados de su libertad.



En la Cámara se habilitaron diez mesas de escrutinio a cargo de agentes de ese Tribunal.



El Tribunal actúa como instancia de apelación de las decisiones que tomen en relación al escrutinio definitivo los jueces de primera instancia con competencia electoral de todo el país.



El escrutinio definitivo de las PASO bonaerenses comenzó pasadas las 10 en las instalaciones del edificio del Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7 de la capital provincial, donde se dispuso un recinto "dividido en dos sectores, contiguos y de funcionamiento simultáneo", precisó el Juzgado Federal con competencia electoral.



Esta primera jornada se llevó a cabo con la presencia de representantes y miembros de la CNE y de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, sus presidentes, Alberto Dalla Vía y Sergio Torres, respectivamente, y el Juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.



"Me resulta especialmente emotivo ver la participación que hay en nuestro sistema electoral y me recuerda a 1983 cuando se recuperaba la democracia yo era fiscal general y estaba como muchos de ustedes hoy desempeñando esta tarea", expresó Dalla Vía durante el acto inaugural.



Para Ramos Padilla existen "grandes desafíos" dentro de la justicia electoral para las próximas elecciones y "se debe dar la discusión sobre cómo agilizar el sistema electoral".



Sin embargo, el magistrado aseguró: "Estamos convencidos de que el trabajo que hacemos para mejorar, transparentar y darle accesibilidad al sistema electoral es una herramienta que fortalece la democracia, el sistema representativo y los principios de la Constitución".



En el marco de los 40 años de democracia, se tomó la decisión de transmitir en directo por primera vez la totalidad del escrutinio a través del canal UNLP TV, YouTube y las repetidoras de TDA, Cablevisión y Flow, luego de la firma de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata.



"Hoy se hace el conteo y comienza en La Plata. Se realiza por las distintas secciones electorales y esperamos que salga todo en orden. La jornada se extenderá entre las 8 y las 20 y así seguirá durante 15 días", dijo a Télam la subsecretaria de Políticas Poblacionales del Ministerio de Gobierno bonaerense, Ana Castagneto.



En cada sector hay 50 mesas de escrutinio integradas por dos empleados de la Secretaría Electoral, y además unos 40 operadores a cargo de la carga informática de los datos.



El escrutinio comenzó, simultáneamente, con la Sección Capital en unos de los sectores, y con el municipio de Campana -de la Primera Sección- en el segundo sector.



A través de una resolución, el juez Alejo Ramos Padilla advirtió que las solicitudes de apertura de urnas "solo podrán ser efectuadas presencialmente por la Mesa de Entradas del Juzgado (…) hasta las 18 del día siguiente a la finalización del examen de la documentación del municipio respectivo en el recinto de escrutinio".



El escrutinio, además, es presenciado por los apoderados y fiscales de las distintas fuerzas políticas y miembros de prensa que se hayan acreditado previamente.



Tras la apertura de hoy, cada jornada se extenderá entre las 8 y las 18 hasta la finalización del recuento, que deberá ser dentro de los quince días posteriores.



Desde el Juzgado se calificó a los últimos comicios como "un hito en la historia electoral de la provincia" ante la magnitud y organización de los mismos que, con casi todas las mesas escrutadas, registró un 69.62% de participación ciudadana.



Para la jornada electoral del domingo, hubo 38.074 mesas habilitadas en 6.145 locales de votación, distribuidos en los 135 municipios bonaerenses.



El padrón electoral contaba con 13.115.144 votantes habilitados para ejercer su derecho al sufragio, lo que representó el 37% del electorado nacional.



En tanto, el escrutinio definitivo de las primarias en la ciudad de Buenos Aires -donde se votó con boleta electrónica para los cargos locales y con papel para las categorías nacionales- comenzó hoy en el complejo Costa Salguero y en la Legislatura porteña.



El recuento de votos emitidos para los cargos de jefe de Gobierno, legisladores y representantes en las 15 Comunas arrancó pasadas las 11, pese a que el inicio estaba pactado para las 8, coordinado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires en uno de los pabellones del complejo situado en la Costanera Norte.



Según informaron los presentes a Télam, las demoras respondieron a las dificultades que tuvieron desde el Tribunal porteño para acreditar a los fiscales partidarios.



Además, se registraron atrasos debido a que, antes del conteo oficial, se procedió a la apertura de urnas del 5% de las mesas para la realización de un escrutinio manual en soporte papel.



El conteo de los sufragios para las categorías nacionales en el distrito porteño inició a las 8 en los salones de la Legislatura de la Ciudad a cargo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, quien se hizo presente pasadas las 16 en el Parlamento capitalino.



La magistrada dispuso para la jornada la apertura de 20 urnas "testigo", en tanto el escrutinio se basa en las actas labradas en cada mesa de votación.



El lugar designado por las autoridades porteñas para el escrutinio local generó polémica semanas atrás debido a que Costa Salguero era el sitio elegido, tradicionalmente, por Juntos por el Cambio como búnker donde se aguardaban los resultados de los comicios, aunque finalmente se trasladó a Parque Norte.



Por ello, el Instituto de Gestión Electoral porteño informó sobre un cambio de lugar al Parque Roca, en el sur capitalino, algo que finalmente no ocurrió, y mantuvo vigente el pago de $128 millones por el alquiler de los pabellones en la Costanera Norte.



Del padrón de personas habilitadas para votar, que ascendían a 3.014.177, concurrieron a las urnas 1.863.070, según datos oficiales, lo que representó el 62,42% de participación.