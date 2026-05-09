Amnistía FIFA sacude las apuestas del Mundial 2026

Que un central de 38 años le quite el sueño a millones de hinchas dice bastante sobre cuánto pesa Nicolás Otamendi en la columna vertebral de esta selección. Expulsado en la última fecha clasificatoria contra los ecuatorianos, arrastra una sanción que lo marginaría del debut contra Argelia. El Congreso FIFA reunido hoy en Vancouver tiene la potestad de borrar esa suspensión. Con el calendario Mundial 2026 ya publicado por el organismo, cada detalle del fixture gana otra dimensión, también en los mercados de apuestas deportivas. Kansas City, 16 de junio, diez de la noche en horario argentino. Esa es la primera parada.

La AFA nunca perdió la calma. Desde que la FIFA confirmó la fecha de suspensión en octubre pasado, la dirigencia argentina apostó a que un precedente reciente jugaría a favor. Cristiano Ronaldo vio reducida una sanción de cuatro fechas a una sola, cumplida antes del torneo, y eso abrió la puerta a una amnistía más amplia para todos los seleccionados que arrastran tarjetas rojas de las eliminatorias.

Hoy, 30 de abril, el último Congreso FIFA previo a la Copa del Mundo evalúa exactamente eso. Moisés Caicedo, expulsado en aquel mismo partido, entra en la misma bolsa. Fuentes cercanas a la AFA esperan que el comunicado oficial ratifique el indulto generalizado.

Tener disponible a Otamendi desde el primer minuto, con la lesión de Cuti Romero en Tottenham arrastrándose desde hace semanas, deja de ser un lujo y pasa a convertirse en la diferencia entre una defensa armada y una defensa en construcción.

El formato de 48 equipos reorganiza todo lo que conocías sobre fases de grupos mundialistas. Tres rivales, dos sedes, horarios que oscilan entre la tarde y la noche argentina.

Fecha Rival Hora (ARG) Sede Martes 16 de junio Argelia 22 hs Kansas City Lunes 22 de junio Austria 14 hs Dallas Sábado 27 de junio Jordania 23 hs Dallas

El debut en el Arrowhead Stadium, casa habitual de los Chiefs en fútbol americano, marca un escenario inédito para la albiceleste. Dallas concentra las otras dos fechas en el AT&T Stadium. Si el equipo de Scaloni termina primero, el cruce de dieciseisavos será el 3 de julio en Miami contra el segundo del Grupo H, donde se ubican seleccionados como el ibérico y el charrúa. Terminar segundo implica enfrentar al líder de esa misma zona, potencialmente en Los Ángeles.

Cuotas Mundialistas y la Fiebre Albiceleste

El Grupo J, con rivales que no figuran entre las potencias del ranking FIFA, dibuja un panorama donde las casas de apuestas deportivas ajustan sus cuotas con una inclinación marcada hacia el plantel de Scaloni. Los pronósticos para la fase de grupos no generan demasiado suspenso, pero sí abren oportunidades para quienes siguen de cerca las plataformas de juego. Durante el registro en el sitio de 1xBet, ingrese el código promocional 1x_3831408 para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial. La fase eliminatoria, con posibles cruces tempranos ante potencias europeas, es donde las cuotas empiezan a ponerse interesantes.

Los Últimos Cupos en la Lista de 26

Scaloni tiene 22 nombres escritos con tinta. Los otros cuatro siguen en lápiz. En el arco, Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso parecen definidos sin demasiada discusión. La defensa suma a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Balerdi y Tagliafico como piezas confirmadas, más Otamendi si Vancouver cumple lo que todos esperan.

El mediocampo apenas deja margen a la sorpresa. Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul, Paredes, Exequiel Palacios, Nico Paz y Giuliano Simeone aportan esa polifuncionalidad que el cuerpo técnico valora por encima de la especialización pura en un torneo largo. Valentín Barco, reconvertido como volante en Estrasburgo, también tendría su lugar asegurado.

Arriba, Messi lidera. Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada completan un ataque que combina hambre y kilómetros a partes desiguales. El último boleto podría ser para Giovani Lo Celso, que regresa de una lesión que ya le costó el torneo de 2022, o para el Flaco López, beneficiado por la grave lesión de Panichelli. La prelista de 55 debe llegar a la FIFA antes del 11 de mayo.