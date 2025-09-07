Baile y duro posteo: la reacción de Cristina Kirchner al conocerse los resultados favorables para el peronismo La ex presidenta se manifestó en redes sociales ni bien aparecieron los primeros resultados.

Cristina Kirchner reaccionó rápidamente, ni bien salieron los primeros datos oficiales de la elección, al triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, dice el mensaje publicado en la red social X. Apenas minutos después de publicar el mensaje salió al balcón de su casa en Constitución para saludar.

Antes, cuando todavía no se conoce un sólo resultado oficial, cientos de militantes K se reunieron frente al departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner está presa por la causa Vialidad.

Vitoreos y rostros de felicidad bañan la esquina porteña ante la presunción de victoria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para las que la exmandataria no se pudo presentar.

La convocatoria había sido lanzada por La Cámpora y el Instituto Patria en los días previos a los comicios legislativos. Se espera que Máximo Kirchner reciba los resultados en el departamento de su madre.

Fuentes del peronismo le contaron a Clarín que el peronismo se habría impuesto por cerca de 10 puntos. Sin embargo, oficialmente, si el 30% de las mesas fueron escrutadas, los resultados oficiales se empezarán a dar a conocer desde las 21.

En junio de 2025, la ex jefa de Estado había anunciado que sería candidata en la Tercera Sección Electoral, sin embargo, la confirmación de su condena lo impidió y llevó a ese sector del arco político a sostener que la vice de Alberto Fernández fue proscripta.

“Voy a ponerle el hombro para hacer la mejor elección”, había dicho durante una entrevista con la señal C5N, donde confirmó que participaría.

“¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre?”, se preguntó además, en el marco de un proceso eleccionario en el que quedó enfrentada al gobernador Axel Kicillof por el desdoblamiento de la elección en la provincia respecto de la nacional.

Mientras tanto, por estas horas, no en la puerta de donde CFK está presa, pero sí desde las redes sociales se leía: “Imagínense esta elección con @CFKArgentina candidata!!! y al que todavía le quedaba alguna duda, espero que entienda de una vez por todas por qué la metieron presa”.

El mensaje lo firmó Florencia Carignano, diputada santafesina.

Simpatizantes Kirchneristas esperan los resultados de las elecciones bonaerenses en la casa donde se encuentra detenida la ex presidenta Cristiana Fernández de Kirchner.

Pocos minutos antes había retuiteado el mensaje de una cuenta partidaria que sostenía: “Si Cristina era candidata hoy se terminaba el gobierno”.

Primero una “tensa calma”, luego una espera “optimista con responsabilidad” para no adelantar el festejo. Con el paso de las horas los referentes del peronismo fueron recibiendo datos que presagiaban un triunfo en la elección bonaerense, por la diferencia clara en la Tercera Sección pero también por buenos resultados en la Primera y en la Octava.

Al caer la noche ya se iban armando también las dos celebraciones, una en el búnker platense de Axel Kicillof en el hotel Grand Brizo y la otra en el departamento de la calle San José.

“Preferimos esperar, pero lo que nos están pasando los intendentes es positivo”, confiaban a la tardecita en el búnker del centro platense, antes de que llegara el gobernador. Sobre la avenida 51 estaba montado un escenario con pantalla gigante para festejar el posible triunfo, una vez que se difundieran los resultados oficiales.