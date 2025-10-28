Cuándo es y cómo participar en La Noche de las Heladerías La iniciativa busca promover el consumo del helado artesanal argentino y dar visibilidad al trabajo de los pequeños productores locales.

Llega una de las fechas más esperadas por los amantes del helado: La Noche de las Heladerías, un evento que ya se volvió tradición en todo el país. Organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), esta celebración forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que cada noviembre rinde homenaje a uno de los productos más queridos por los argentinos.

Este año, la cita será el jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, en distintos puntos del país. Durante esa jornada, las heladerías artesanales adheridas ofrecerán promociones, descuentos y sorpresas especiales para que el público disfrute de los sabores más auténticos de la temporada.

Más que una excusa para disfrutar de un postre, La Noche de las Heladerías busca promover el consumo del helado artesanal, un producto que se distingue por su elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, y por respetar los métodos tradicionales que lo diferencian de las producciones industriales.

El objetivo también es visibilizar el trabajo de los pequeños productores y emprendimientos familiares, quienes, con creatividad e innovación, mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad gastronómica argentina.

Cómo participar

Durante los próximos días, AFADHYA publicará en su sitio oficial y redes sociales la lista completa de heladerías participantes y las promociones especiales que se aplicarán en cada una de ellas.

Como en ediciones anteriores, se espera una gran participación en todo el país, con locales decorados para la ocasión y propuestas que van desde 2×1 en copas hasta regalos y degustaciones gratuitas.

Además, durante la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extiende del 10 al 16 de noviembre, habrá actividades, sorteos y campañas que destacan el valor cultural y gastronómico del helado argentino.