La trágica muerte de una estudiante sacude a un colegio

La muerte de Sofía Ramírez , la adolescente de 17 años oriunda de Río Cuarto que falleció tras un accidente en Río de los Sauces , generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de la ciudad.

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Tras conocerse la noticia, la institución donde la joven cursaba sexto año difundió un comunicado oficial para despedirla y acompañar a su familia en este momento de dolor.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra estudiante de Sexto año Sofía Ramírez. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos, compañeros y profesores en este momento de inmensa tristeza”, expresaron desde el establecimiento.

En el mismo mensaje, la comunidad educativa también dedicó unas palabras de despedida a la joven: “Querida Sofi: nos quedamos con tu sonrisa. ¡Por siempre en nuestros corazones!” .

Además, el colegio informó que este lunes 16 de marzo será jornada de duelo institucional , por lo que no se dictarán clases en los tres niveles educativos en señal de respeto y acompañamiento a la familia.

Sofía Ramírez había sufrido un grave accidente durante la mañana del sábado en la localidad serrana de Río de los Sauces, en el sur del valle de Calamuchita. La joven protagonizó un vuelco en un UTV dentro de una propiedad privada.

Tras el siniestro fue trasladada al dispensario local y luego derivada a Río Cuarto debido a la gravedad de las lesiones. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una fuerte conmoción en Río Cuarto, especialmente entre compañeros, docentes y familiares, que comenzaron a despedirla con mensajes en redes sociales.