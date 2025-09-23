EEUU confirmó la mejor noticia para Milei antes de ver a Trump El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que su gobierno está listo para ayudar a la Argentina. Sería un swap como el de China.

En la previa del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó ayer que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

De esta manera confirmó que Argentina negocia algún tipo de ayuda monetaria de Washington a modo de garantía para hacer frente a los pagos de deuda en 2026.

Con este mensaje del propio jefe del Tesoro del presidente Donald Trump, logró, al menos en la jornada de ayer, domar al mercado financiero lo que se tradujo en una baja del dólar oficial de $85 respecto al cierre del viernes. Se trata de una caída de más de 5% al cerrar en $1.430.

A través de una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”, un mensaje que respondió el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”

Bessent recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá junto al presidente Donald Trump y con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.

FMI celebró respaldo de Estados Unidos a la Argentina. “Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva con quien Milei se reunirá en su paso por Nueva York.

El apoyo que brindará el Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina no consistiría ni en un nuevo préstamo ni en la tan mentada dolarización, sino en un swap de monedas similar al que el país tiene actualmente con China. En el mercado se especula con que el acuerdo podría alcanzar, como mínimo, los u$s10.000 millones.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron la realización del juicio en ausencia contra los acusados del atentado a la AMIA

Así lo adelantaron fuentes cercanas a la negociación a la periodista Liliana Franco de Ámbito. El propio presidente Javier Milei confirmó este viernes en Córdoba que su Gobierno está en tratativas con el Tesoro de EE. UU. para obtener una línea de respaldo que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda de 2026. “Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, indicó.

Un swap de monedas es un acuerdo financiero entre dos partes para intercambiar pagos de capital e intereses en diferentes divisas. En este caso, permitiría a Argentina disponer de dólares para fortalecer sus reservas y hacer frente a los vencimientos, que Milei detalló en una entrevista con el diario La Voz del Interior: “u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio”.

Milei aclaró que las negociaciones “demandan tiempo” y que “hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios”. Sin embargo, la confirmación de las tratativas generó una fuerte expectativa en el mercado, que ya empieza a especular con la magnitud del acuerdo.

> El dólar cayó fuerte y subieron las acciones