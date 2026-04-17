El BID anunció que gestiona un apoyo financiero por US$7200 millones para la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los US$7200 millones este año.

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El BID prevé más de US$5000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.

Por su parte, BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID , proyecta movilizar inversiones en el país por alrededor de US$2200 millones.

“Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de US$5000 millones“, resaltó la entidad en un comunicado.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, destacó: “El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”.

Todas estas operaciones están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.

El foco del BID: reformas, inversión y gasto

En 2026, el Grupo BID indicó que ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.

BID Invest detalló que priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Además, apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio.

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Por otra parte, la entidad planea fortalecer la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, así como extender el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.

Economía junta garantías para tomar deuda

El BID anunció que brindará una garantía de US$550 millones a la Argentina para que el país pueda tomar deuda con bancos privados y asegurar el pago de los próximos vencimientos.

“Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, escribió Caputo en X, junto con un agradecimiento a Goldfajn.

Ese monto se suma al apoyo de US$2000 millones que definió el Banco Mundial con el mismo objetivo. Así, el Ministerio de Economía ya tiene garantías por US$2550 millones para negociar préstamos con entidades privadas.

Tras la reunión de Caputo con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, se espera que esa entidad también anuncie una garantía de unos US$500 millones para la Argentina.