El Gobierno intentó, pero aún no hay acuerdo para sacar las PASO En la reunión del jefe de Gabinete con bloques dialoguistas de Diputados sobrevoló el Presupuesto 2025 como moneda de cambio.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el arranque del período de sesiones extraordinarias en el Congreso el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas arrancar con las reuniones en comisión el 4 y 5 de febrero y el día 6 podría darse la primera sesión en el recinto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, del primer encuentro preparatorio entre el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los jefes de los bloque Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Oscar Zago (MID) no se cerró un acuerdo para ir al recinto con los votos asegurados para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Más teniendo en cuenta que el otro de bloque de los denominados dialoguistas, ‘Encuentro Federal’, que conduce Miguel Angel Pichetto, no se sentó ayer a la reunión en la Casa Rosada pese a estar invitado.

Hoy, la cita será con los senadores de estos bloques, pero el Gobierno tendrá que seguir negociando para lograr el apoyo al puñado de proyectos que le interesan al Ejecutivo.

En la reunión de ayer sobrevoló como moneda cambio el reclamo de los dialoguistas para que el oficialismo de marcha atrás con la prórroga del Presupuesto para 2025 y lo ponga a debate en el Congreso. Prometieron apoyo a “libro cerrado”, según las propias palabras de De Loredo.

El diputado radical dijo que en la reunión dejó “dos planteos centrales de la UCR”. Hizo referencia a “la preocupación por no tener presupuesto y propusimos aprobar el proyecto del gobierno a libro cerrado. La opción no puede ser el ‘no presupuesto’. Y lo segundo que planteamos, aunque no está en las extraordinarias, es bajar las retenciones al campo”.

Esto da cuenta que los radicales no tienen una posición unánime sobre la eliminación de las PASO, pero apoyan la reducción de cargos. También hay diferencias en las leyes de financiamiento.

“Los tres bloques planteamos lo mismo”, dijo, por su parte, Zago a la prensa, tras la reunión, en relación al reclamo al gobierno por dejar afuera del temario el Presupuesto 2025. “Dio la impresión que el jefe de gabinete quiere llegar a un entendimiento”.

“No hubo ningún compromiso de parte del gobierno”, admitió, sin embargo, Ritondo, sobre un eventual tratamiento futuro del presupuesto.

MIRA TAMBIÉN Milei llega a Suiza para asistir al Foro de Davos

El macrismo quiere suspender las primarias, en sintonía con la propuesta que motoriza Jorge Macri en la Ciudad.

“PASO y financiamiento político lo conversaremos con el bloque. Modifica la vida política. La indexación de quebrantos hay que ver con profundidad con los responsables en materia económica. La semana que viene, el Gobierno buscará nuevos consensos”, explicó Ritondo al terminar la reunión, consciente de que el oficialismo necesita -también- reunir adhesiones de otros espacios. El peronismo ya advirtió que no dará quórum si el Ejecutivo no envía el Presupuesto 2025.

El oficialismo hace números y sabe que aún debe juntar más voluntades que el PRO y parte de la UCR para avanzar con la reforma electoral: la derogación de las PASO requiere de una mayoría especial de 129 votos.

Sobre el proyecto denominado “Ficha Limpia” el rechazo del peronismo es absoluto. El diputado nacional Eduardo Toniolli dijo que el proyecto solo busca impedir una eventual candidatura de Cristina Kirchner.