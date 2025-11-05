El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha y será el año que viene Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón serán los encargados de llevar adelante el nuevo proceso judicial, que fue interrumpido por el escándalo con la jueza Julieta Makintach.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió este miércoles que el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo del 2026.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes llevarán adelante esta instancia, hicieron lugar al pedido de los fiscales para que el proceso se reanude lo más pronto posible.

Para avanzar en un nuevo juicio, los jueces convocaron a las partes a una audiencia preliminar para el 12 de noviembre a las 10:30 para admisión de pruebas.

En el fallo, los magistrados rechazaron los recursos interpuestos por el médico Leopoldo Luque, que solicitó un juicio por jurados, y la psiquiatra Agustina Cosachov que buscaba evitar que se realice otro proceso.

“La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos”, aseguraron los jueces al responder al pedido de Cosachov.

Sobre el planteo de Luque, los magistrados entendieron que “la conducta procesal anterior del imputado Luque -no ejercer válidamente la opción por juicio por jurados en la oportunidad legalmente prevista-, convalidó la continuación del trámite ante el tribunal técnico, sin que se configure afectación actual ni efectiva de derecho alguno. Está claro que el derecho en cuestión no fue impedido sino que simplemente no fue ejercido en el momento procesal oportuno y por ello, el planteo de inconstitucionalidad resulta abstracto”.

Tras rechazar todos los planteos, el Tribunal confirmó que, además de Luque y Cosachov, en marzo del año que viene volverán a ser juzgados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, Mariano Perroni, Nancy Forlini, de Swiss Medical, y el médico Pedro Di Spagna.

Entre otros delitos, a todos ellos se los acusa de abandono de persona por las condiciones de internación que tenía Maradona al momento de su muerte.

El primer juicio quedó trunco por la grabación secreta de un documental por parte de la jueza Julieta Makintach.

Durante ese proceso, declararon 44 testigos, entre los que se encontraron Dalma, Jana y Gianinna Maradona. También lo hicieron Verónica Ojeda, las hermanas de Diego, los médicos que lo operaron del hematoma subdural en la Clínica Olivos, los profesionales que hicieron la autopsia, el dueño de la casa donde murió y las personas afectadas a su seguridad privada.

Además, se allanó la Clínica Olivos en busca de la historia médica del “Diez” y también se allanó la sede de Medidom, la empresa que prestaba los cuidados médicos para la prepaga a cargo de la internación domiciliaria.

Empieza el juicio contra Makintach

Julieta Makintach, la jueza suspendida por impulsar una serie documental en el juicio por la muerte de Maradona enfrentará un juicio político a partir de este jueves en La Plata.

El proceso, que podría durar cuatro o cinco jornadas, definirá si sigue o no en el cargo. Actualmente está suspendida por decisión de la Suprema Corte bonaerense.

El debate estará presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y tendrá como acusadora a la fiscal general de Necochea, Analía Duarte. El jurado estará integrado por cinco legisladores provinciales de distintos bloques y cinco abogados conjueces.

Makintach fue apartada preventivamente tras revelarse que impulsó un proyecto audiovisual para explotar comercialmente el debate oral por la muerte del exjugador. Según la acusación, buscaba beneficios económicos futuros (inversiones, regalías por imagen) y un rol protagónico en la serie.