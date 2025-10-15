El nuevo Peugeot 408 GT llega a la Argentina: precio y fotos Combina rasgos de SUV, coupé y sedán, y se ofrece en una única versión con motor turbo de 215 caballos

Peugeot arrancó la comercialización del nuevo 408 GT en la Argentina, un modelo que rompe esquemas dentro de la gama del león: no es un sedán, tampoco un SUV, sino una mezcla que busca atraer a quienes valoran el diseño, la tecnología y la exclusividad.

La marca francesa asegura que el 408 propone una “nueva experiencia de movilidad”, pero detrás del discurso de marketing hay un modelo de estilo fastback, con silueta deportiva y líneas fluidas, que apunta a un público que quiere destacarse.

Nuevo Peugeot 408.

Motor y performance del nuevo Peugeot 408

El 408 GT se ofrece con una única motorización: un 1.6 turbo de 215 CV y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción delantera. Promete una buena combinación entre agilidad y confort, aunque no es un vehículo pensado para la conducción deportiva pura.

Peugeot destaca la eficiencia aerodinámica del modelo y su compromiso con el consumo racional, pero habrá que ver cómo se comporta en el tránsito urbano argentino, donde el combustible de calidad variable puede ser un desafío para los motores turbo.

Nuevo Peugeot 408.

Equipamiento y confort

Puertas adentro, el 408 GT hereda lo mejor del estilo i-Cockpit de Peugeot: tablero digital 3D, pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, y un selector de marchas compacto. Se suman detalles de confort y sofisticación, como el volante calefaccionado, tapizados de cuero y Alcantara, techo panorámico, iluminación ambiental regulable y baúl motorizado.

En materia de seguridad, ofrece seis airbags, control de estabilidad, y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS): frenado autónomo de emergencia, control de ángulo ciego, mantenimiento de carril, cámara 360° y faros Matrix LED, entre otros.

Nuevo Peugeot 408.

Diseño: su carta más fuerte

El diseño es, sin dudas, el punto más atractivo del nuevo 408. Con una silueta fastback, llantas de 20 pulgadas y la clásica firma luminosa de “colmillos”, el modelo impone presencia y marca distancia con los sedanes tradicionales.Peugeot asegura que el estilo no es solo estético: cada línea está pensada para optimizar la aerodinámica y reducir el consumo.

Espacio y practicidad

Con una distancia entre ejes de 2.787 mm, el interior ofrece buena habitabilidad para pasajeros traseros. El baúl de 536 litros, ampliable a 1.611 con los asientos abatidos, también es un punto a favor para quienes buscan un vehículo con diseño llamativo pero funcional.

MIRA TAMBIÉN Día del escalafón técnico de la Armada: la historia de un caucetero que dedicó su vida al mar

Cuánto cuesta el nuevo Peugeot 408

El nuevo Peugeot 408 GT se lanza en la Argentina a un precio de USD 52.200 (IVA incluido).Una cifra que lo ubica en el terreno de los SUV medianos premium, donde compite indirectamente con modelos de Audi, BMW y Mercedes, aunque con una propuesta más original y un toque francés.

La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros, con opciones de mantenimiento y extensión a través del programa FlexCare.

Nuevo Peugeot 408.

Nuevo Peugeot 408.