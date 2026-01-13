Inflación: hoy se conocerá el dato de diciembre y 2025 cerraría con la cifra más baja de los últimos 8 años El Indec informará este martes el dato oficial del último mes del año pasado y del acumulado. Sería el número más bajo desde 2017. Qué anticiparon las principales consultoras privadas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este martes los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a diciembre, lo que permitirá conocer el acumulado de 2025.

Según estimaciones de entidades especializadas en análisis macroeconómico, el índice se ubicaría en torno al 2,6% para diciembre y cerca del 31% para todo el año. De confirmarse esta proyección, sería el registro más bajo desde 2017, cuando el dato oficial fue de 24,8% durante el segundo año de la gestión de Mauricio Macri.

Las principales consultoras privadas, como Equilibra, C&T Asesores Económicos y EcoGo, coincidieron en que la variación mensual de precios oscilará cerca de 2,6%, con una leve aceleración frente al 2,5% registrado por el Indec en noviembre.

Por su parte, C&T Asesores Económicos registró para la región del Gran Buenos Aires (GBA) un aumento mensual de 2,6% en diciembre, por encima del 2,4% de noviembre, aunque menor al 2,8% de diciembre de 2024.

La carne, principal motor de la inflación

Uno de los principales datos a tener en cuenta es la variación en el precio de la carne. Por estacionalidad y las fiestas, el precio de la proteína sube históricamente.

“Diciembre es otro mes donde la carne estará en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna dio arriba de 8% mensual). El IPC interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, expuso Gonzalo Carreras, economista de Equilibra, la consultora que utiliza un relevamiento de 130.000 precios y cubre el 85% del IPC Nacional.

El rubro de alimentos y bebidas mostró particular dinamismo en los precios, impulsado sobre todo por el alza en la carne. EcoGo estimó que los alimentos subieron 2,5% en diciembre, principalmente por la carne vacuna, que trepó 9,6% en el mes. Las frutas subieron 1,8%, mientras que las verduras descendieron 7,9%, compensando parcialmente la suba del rubro.

El monitoreo de alta frecuencia realizado por Invecq reveló que los precios aumentaron en promedio 1% en la cuarta semana de diciembre (la de Navidad). De este modo, la inflación móvil de cuatro semanas subió a 2,6%, tras 15 días con variaciones casi nulas.

MIRA TAMBIÉN Se derrumbó el techo de un centro médico: al menos 6 pacientes heridos

LCG reportó que, en la quinta semana de diciembre, el rubro alimentos y bebidas aumentó 0,6% semanal, con un promedio mensual de inflación descendiendo a 1,7%. Analistas de la consultora indicaron que el incremento mensual se explica exclusivamente por la carne, mientras que verduras y lácteos restaron presión inflacionaria.

Por su parte, Analytica aportó que, durante la última semana de diciembre, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,5%. Sus relevamientos semanales mostraron una tendencia descendente: 1% en la primera semana, 1,2% en la segunda y 0,9% en la tercera.

Adelantos oficiales

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que recopila proyecciones de consultoras y analistas económicas para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estimó una inflación de 2,3% para diciembre, superando en 0,2 puntos porcentuales la previsión del mes anterior.

Para enero de 2026, el REM anticipa un IPC por encima de 2% y prevé que recién en junio el índice baje a 1,5%. Para el cierre de 2026, la proyección de inflación pasó de 19,6% a 20,1% interanual.

Otro indicador considerado como anticipo de la tendencia nacional es el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba), que cerró 2025 con un aumento de 31,8%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

El informe destaca que, aunque se desaceleró respecto al 136,7% anual de 2024, se observaron incrementos muy superiores al promedio general en sectores como carnes y derivados (49,6%), frutas (47,4%), transporte personal (43%) y alquiler de vivienda (37,6%).

Entre enero y noviembre de 2025, el índice acumulado alcanzó 27,9% en todo el territorio nacional. Incluso si el dato de diciembre llegara a 3%, el incremento anual se ubicaría en 31,7%. Así, 2025 cerraría con la inflación más baja desde 2017.