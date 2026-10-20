Javier Milei viajó a España: cuál será la agenda del presidente

El presidente Javier Milei partió el lunes, pasadas las 23.10, rumbo a Madrid, donde cumplirá una agenda de actividades públicas y reuniones. Lo acompañan el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. El viaje llega tras el discurso que el mandatario dio en la AOG Patagonia 2026, en Neuquén, y en la previa de las elecciones presidenciales adelantadas al 29 de noviembre, en las que el libertario apoya a las agrupaciones de derecha.
Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de 2026 y de la séptima desde que llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023. Consultado sobre los viajes del Presidente, Ravier sostuvo que todos son oficiales.
Ravier detalló el cronograma en conferencia de prensa. El primer compromiso de Milei será el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo, a las 5.15. Luego se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, a las 8.00, y más tarde disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en la misma casa de estudios.
A las 10.00 pasará por la Fundación Disenso y dos horas después se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A las 14.00 tendrá una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia, y a las 16.00 abordará el vuelo presidencial de regreso. La comitiva llegará a Buenos Aires el jueves 22, a las 8.00, y al día siguiente Milei retomará su agenda con la cena anual de la Fundación Faro.
Mientras el Presidente está en el exterior, la actividad oficial continúa en el país. Este martes, a las 13.00, se reúne la Mesa Política, y a las 15.00 el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo «Lule» Menem y el titular de Diputados, Martín Menem, tendrán un encuentro de trabajo con los diputados del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo. El miércoles, desde el mediodía, el Congreso sesionará para tratar proyectos sobre propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.
El viernes a las 12.00, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar un nuevo centro de conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otros museos nacionales.
La ministra Monteoliva participó el lunes de la recepción del encuentro de la FIEP, la asociación internacional de gendarmerías y fuerzas policiales con estatuto militar, y este martes a las 10.00 estará en la apertura en el Palacio Libertad. El miércoles a las 18.00 asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla, de Buquebus, en Puerto Madero, y el jueves participará de manera virtual de una jornada de seguridad en la industria del Oil & Gas en Neuquén.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, será este martes el orador principal de «Sociedades IA», dentro de SAIACONF 2026, en Costa Salguero. El viernes viajará a Medellín, invitado por la Fundación Naumann, para disertar en el congreso RELIAL 2026 sobre cómo se está «liberando a Argentina» y qué sugerencias puede aplicar Colombia. Por su parte, Quirno, que habrá regresado al país, se reunirá el jueves a las 14.00 en el Palacio San Martín con el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y con el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.