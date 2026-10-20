Javier Milei viajó a España: cuál será la agenda del presidente

El presidente Javier Milei partió el lunes, pasadas las 23.10 , rumbo a Madrid , donde cumplirá una agenda de actividades públicas y reuniones. Lo acompañan el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier . El viaje llega tras el discurso que el mandatario dio en la AOG Patagonia 2026 , en Neuquén, y en la previa de las elecciones presidenciales adelantadas al 29 de noviembre , en las que el libertario apoya a las agrupaciones de derecha.

Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de 2026 y de la séptima desde que llegó a la Casa Rosada , en diciembre de 2023. Consultado sobre los viajes del Presidente, Ravier sostuvo que todos son oficiales .

Ravier detalló el cronograma en conferencia de prensa. El primer compromiso de Milei será el Nueva Economía Forum , en el Real Casino Gran Círculo , a las 5.15 . Luego se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos , a las 8.00 , y más tarde disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca , en la misma casa de estudios.

A las 10.00 pasará por la Fundación Disenso y dos horas después se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . A las 14.00 tendrá una entrevista con el periodista Fernando González , de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia , y a las 16.00 abordará el vuelo presidencial de regreso . La comitiva llegará a Buenos Aires el jueves 22, a las 8.00 , y al día siguiente Milei retomará su agenda con la cena anual de la Fundación Faro .

Mientras el Presidente está en el exterior, la actividad oficial continúa en el país. Este martes, a las 13.00 , se reúne la Mesa Política , y a las 15.00 el jefe de Gabinete, Diego Santilli , el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo «Lule» Menem y el titular de Diputados, Martín Menem , tendrán un encuentro de trabajo con los diputados del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo . El miércoles , desde el mediodía, el Congreso sesionará para tratar proyectos sobre propiedad privada , medicamentos de alto riesgo , vandalismo rural , patrimonio estatal , discapacidad y endeudamiento familiar .

El viernes a las 12.00, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar un nuevo centro de conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otros museos nacionales.

La ministra Monteoliva participó el lunes de la recepción del encuentro de la FIEP, la asociación internacional de gendarmerías y fuerzas policiales con estatuto militar, y este martes a las 10.00 estará en la apertura en el Palacio Libertad. El miércoles a las 18.00 asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla, de Buquebus, en Puerto Madero, y el jueves participará de manera virtual de una jornada de seguridad en la industria del Oil & Gas en Neuquén.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, será este martes el orador principal de «Sociedades IA», dentro de SAIACONF 2026, en Costa Salguero. El viernes viajará a Medellín, invitado por la Fundación Naumann, para disertar en el congreso RELIAL 2026 sobre cómo se está «liberando a Argentina» y qué sugerencias puede aplicar Colombia. Por su parte, Quirno, que habrá regresado al país, se reunirá el jueves a las 14.00 en el Palacio San Martín con el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y con el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.