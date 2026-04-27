La Asociación Bancaria realiza hoy un paro nacional por el cierre de dependencias: qué impacto tiene en San Juan

Compartir







La Asociación Bancaria confirmó un paro de actividades por 24 horas tras el anuncio de cierre de doce dependencias que pone en peligro una treintena de puestos de trabajo en el Banco Central de la República Argentina. La medida de fuerza surge ante la falta de diálogo con las autoridades nacionales respecto a la reestructuración de la entidad, pero en San Juan la jornada se desarrollará con total normalidad.

Según lo precisado por el secretario general del gremio en la provincia, Waldo Ricardo Gutiérrez, la medida no tendrá un impacto operativo ni implicará movilizaciones en territorio sanjuanino. El referente gremial aclaró que, aunque la adhesión es formal a nivel nacional, en la provincia la protesta no se traducirá en acciones de fuerza debido a que ya no existe una oficina del tesoro regional del Banco Central.

A nivel nacional, la protesta se focaliza en los 21 tesoros regionales del BCRA, puntos neurálgicos donde se concentra toda la logística de efectivo del sistema financiero. Durante esta jornada, la interrupción del servicio frenará las operaciones en estos sectores, afectando directamente el traslado y el abastecimiento de dinero hacia las distintas entidades financieras que dependen de esta logística.