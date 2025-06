Liberaron a Juan Grabois tras haber sido detenido por ocupar el Instituto Juan Domingo Perón El dirigente del Frente Patria Grande permaneció bajo arresto por, al menos, unas doce horas.

Después de haber permanecido detenido por unas doce horas aproximadamente, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado durante la madrugada del domingo. El dirigente había ocupado junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes”, expresó el dirigente social a la salida.

Además, Grabois aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avsallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Pabtrica Bullrich que es una mujer muy perversa”.

Durante el tiempo que estuvo detenido el referente de Argentina Humana, una multitud se acumuló en la puerta de la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga 6900, en Villa Riachuelo, para exigir su inmediata liberación.

Entre las personas reunidas estuvieron presentes los diputados Horacio Pietragalla, Itai Hagman y Natalia Zaracho; el senador bonaerense Federico Fagioli; los legisladores Federico Mochi, Juan Modarelli, Juan Manuel Valdez, y Leandro Santoro; y los dirigentes de La Campora, Leo Grosso, Daniel Catalano, y Lu Campora. También se sumaron los periodistas Alejandro Bercovich y Ángela Lerena.

Todo comenzó el sábado alrededor de las 14 horas, cuando un aproximado de 50 personas ingresaron en la sede del Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en el barrio de Recoleta. Se trató de una toma organizada por Grabois, Hagman, Zaracho, Fagioli y la diputada provincia Lucía King, integrante del Frente Patria Grande, para reclamar por el cierre del edificio público anunciado por el Gobierno.

Según indicaron fuentes de la policía porteña a este medio, los militantes ingresaron a través del local gastronómico “Un café con Perón”, desde donde accedieron a una puerta interna que conectaría el bar con el centro de estudios. En el interior había al menos dos agentes de la Policía Federal (PFA) para custodiar esas dependencias, quienes habrían forcejado con ellos, y tuvieron que salir ante la protesta.

Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. Una vez concretada la toma, el dirigente anunció en redes sociales: “Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”.

“Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, agregó. No obstante, en un diálogo previo con Infobae explicó que se trataba de “un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica, no solamente de los peronistas, de los hijos de peronistas y de los nietos de peronistas, sino de cualquier ciudadano argentino o extranjero que quiera conocer su historia”.

“Acá había un museo, un lugar de homenaje permanente, como dicen las placas que todavía no sacaron. Varias ya las sacaron. Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías y venían muchas personas de afuera” del país, finalizó.

Sin embargo, cerca de las 17, los agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del edificio, mientras que un cuerpo de la Policía de la Ciudad estableció un perímetro en la zona. Durante el operativo, los uniformados federales lanzaron gas pimienta y, entre golpes y empujones, detuvieron a Juan Grabois, cuando se encontraba en la vereda.

“Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, compartió Grabois desde su cuenta personal en X (antes Twitter), en donde adjunto una fotografía suya mientras era trasladado en un camión de las fuerzas de seguridad.

Poco después de que el abogado del dirigente pudiera tomar contacto con él, informó que los militantes: “Están bien de salud, los pudimos ver. Lo que pasó fue que estuvieron muchísimo tiempo adentro del camión, con condiciones de detención complejas”.

“Es casi una privación ilegítima de la libertad. No hay ninguna prueba de lo que dice la ministra Patricia Bullrich, no privado de la libertad a ningún policía, había muchos compañeros y periodistas que lo vieron”, denunció el letrado, al sentenciar: “Hay una vocación política de atacar a Juan Grabois”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el accionar policial por haber actuado “con firmeza y eficacia”, y calificó al desalojo como un éxito. “Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones”, reafirmó.

Para las 19.30, el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle, brindó una conferencia de prensa, en donde informó que “hay daños y lesiones a cuatro funcionarios policiales”. En concreto, indicó que el grupo “violentó una puerta” para ingresar al edificio y que retuvieron a los agentes “contra su voluntad”.

El anuncio del cierre del Instituto Juan Domingo Perón

El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno cerrará el Instituto Perón, junto con la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón durante una conferencia de prensa. Según explicó, la decisión fue tomada porque ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada”.

En línea con esto, remarcó que “la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se lleva adelante a través de universidades” y otras instituciones que “garantizan un estudio académico libre de condicionamientos estatales”.

Según Grabois, la idea de que existían muchos gastos “es totalmente falso”. Por lo que planteó que “tenían la posibilidad de dárselo a la ONG que ellos quieran para que lo gestione. Hay un montón de gente que está dispuesta a sostener este lugar gratuitamente”.

A raíz de esto, el Partido Justicialista (PJ) denunció “persecución ideológica” por la medida, y le pidió al Gobierno que le transfieran el patrimonio, bienes y documentos que estén en la institución para hacerse cargo de su gestión, con el fin de asegurar la continuidad de sus funciones sin financiamiento estatal. Asimismo la cooperativa, que gestiona la concesión del local gastronómico “Un café con Perón”, expresó su preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo.

Al conocerse la protesta, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado, en el que señalaron que el organismo “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”. Por esos motivos, se avanzó con la disolución, y “se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto”.

“Afortunadamente, estas medidas de salvaguarda del patrimonio evitaron que se produzca su daño, destrucción o desaparición por parte de quienes irrumpieron con violencia en el inmueble en la tarde de hoy”, cerraron las autoridades.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el inmueble donde funcionaba el Instituto Perón será destinado por el Ministerio de Capital Humano a una biblioteca para personas con discapacidad, mientras que el restorán “Un café con Perón”, se adjudicará a un emprendimiento destinado a jóvenes neurodivergentes.

El PJ exigió la liberación de Grabois

Horas más tarde de que se conociera la detención del líder de Argentina Humana, el Partido Justicialista emitió un comunicado en apoyo a Juan Grabois y a su compañero de militancia -también detenido- Valentín Peralta Ramos. “El Partido Justicialista Nacional exige la inmediata liberación de los compañeros Juan Grabois y Valentín Peralta Ramos“, sostuvieron.

Luego de que el partido peronista señalara que el arresto de ambos se dio por haber organizado “una acción de protesta frente al anunciado cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón”, denunciaron que fueron “detenidos por defender el patrimonio de los peronistas”.

“Repudiamos el accionar del gobierno de Milei y de la ministra Bullrich, que ordenó una detención ilegal, sin orden judicial”, concluyeron el comunicado. Hasta el cierre de la nota, Grabois y el resto de los militantes continuarían detenidos.