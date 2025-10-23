Qué preguntan los argentinos en Google antes de votar: partidos, candidatos, padrón y hasta qué es la democracia Son las consultas realizadas en el último mes.

¿Cuáles son las búsquedas en Google que más se repiten en Argentina en las últimas semanas? A días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, ese es el tema dominante.

“Padrón electoral” es el término que más interés generó en el Buscador a nivel nacional. En este contexto, los temas más buscados son “trabajo”, “jubilación”, “salario” y “educación”.

Las zonas del país con más búsquedas relacionadas a las elecciones son la provincia de Buenos Aires, CABA y provincia de Córdoba.

Se acercan las Elecciones Legislativas del próximo domingo 26 de octubre, una cita clave donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. ¿Qué es lo que más le interesa al electorado?

Google Trends compartió un informe sobre las búsquedas más populares del último mes.

A nivel nacional, ¿qué busca el electorado?

Padrón electoral 2025 fue el término relacionado a las elecciones más buscado en Argentina entre el 13 y 19 de octubre. “¿Por qué es importante votar?” y “¿qué son las elecciones legislativas?” fueron las preguntas relacionadas a las elecciones con mayor crecimiento en el período que va del 13 al 19 de octubre.

Elecciones: preguntas generales con mayor aumento

Período del 13 al 19 de octubre

¿Por qué es importante votar?

¿Qué son las elecciones legislativas?

¿Cuándo arranca la veda electoral?

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

¿Dónde votar el 26 de octubre?

¿Cómo sé dónde voto?

¿Qué es la democracia?

¿Cómo son las boletas para votar 2025?

¿Es obligatorio votar el 26 de octubre?

¿Qué es el voto?

Entre el 19 de septiembre y 19 de octubre, la mayoría de las preguntas más buscadas sobre partidos políticos indagan sobre candidatos específicos.

Partidos políticos: preguntas más populares

Período del 19 de septiembre al 19 de octubre

¿Lilia Lemoine de qué partido es?

¿Burlando es candidato de qué partido?

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido?

¿Facundo Manes de qué partido político es?

¿Fernando Gray de qué partido es?

¿Espert de qué partido es?

¿El intendente de Zárate 2025 de qué partido es?

¿Juan Monteverde de qué partido es?

¿Pullaro de qué partido es?

¿Diego Santilli de qué partido es?