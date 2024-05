Un funcionario cargó contra el aborto y dijo que los hijos de parejas divorciadas rinden peor en la escuela El secretario de Culto Francisco Sánchez sostuvo que los hijos de parejas formalmente separadas tienen más problemas de ansiedad y un rendimiento escolar inferior.

El secretario de Culto del gobierno de Javier Milei, Francisco Sánchez, volvió a cargar este miércoles contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a la que calificó como una “matanza de criaturas en el vientre materno”. Además, si bien aseguró que no impulsa la prohibición del divorcio porque es un tema “que la sociedad argentina no está preparada para debatir”, reafirmó sus críticas a la disolución del matrimonio y justificó su postura citando un estudio, del cual no proporcionó fuentes, que sostiene que los hijos de parejas formalmente separadas tienen más problemas de ansiedad y un rendimiento escolar inferior.

“Hay un estudio muy serio y bastante reciente que indica que cerca del 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad y que los hijos de familias separadas tienen un rendimiento (escolar) 25% inferior al que tienen los hijos de familias consolidadas”, detalló el funcionario autodefinido como “conservador”, sin dar mayores precisiones sobre el informe citado, en diálogo con Radio Mitre.

Refiriéndose a la década de los ‘80, Sánchez sentenció, una vez más, contra el divorcio, tal como lo había expresado cuando participó en la convención con líderes de extrema derecha que organizó el partido español Vox en Madrid: “Eso fue destacado en su momento, y muchos se reían y decían que no iba a pasar nada con todo esto; hoy lo vemos como una realidad”.

Añadió que “lo mismo” ocurre con el acceso al aborto, otro tema que criticó durante el fin de semana. “Hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine”, sintetizó el secretario de Culto, y agregó: “Vemos las consecuencias (del aborto) como vemos reflejadas las consecuencias graves del divorcio en varias cuestiones que fueron estudiadas por especialistas”.

El exdiputado por el PRO, también afirmó que en Argentina “hay un invierno demográfico” y que el país “tiene tasas de natalidad similares a las de Corea o España”, por lo que consideró necesaria la implementación de “medidas que promuevan la natalidad”, además de la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Incluso, Sánchez afirmó que trabajará para dar marcha atrás con la ley de aborto legal. “Voy a hacer todo lo posible para que la matanza de criaturas en el vientre materno no sea promovida, como es promovida hoy por el Estado. Es una barbaridad absoluta”, sentenció.

Sin embargo, dijo que la sociedad “no está preparada” en este momento para debatir el matrimonio igualitario y el divorcio. Y siempre bajo la misma postura, Sánchez -que aseguró haber sido insultado por sus ideas- remarcó: “Son temas que en su momento se discutieron mucho en la Argentina. El aborto se trató, tuvo un gran debate, se logró una mayoría parlamentaria; no había una mayoría de la sociedad argentina que estuviera de acuerdo, pero se aprobó. Lo mismo pasó en el matrimonio de personas del mismo sexo, que también ha tenido un debate y se terminó aprobando. Y lo mismo pasó con las leyes de promoción de la ideología de género en la educación”.

“Son leyes que fueron controversiales y hoy parece que ni siquiera uno se pudiera expresar respecto de esos temas. A tal punto hemos llegado que quien se expresa es cancelado y es atacado como lo he vivido yo en estos días”, dijo.

Luego, el secretario nacional, fiel a la postura libertaria, apuntó contra el progresismo: “En la Argentina hay plena libertad de culto y, si hay un rasgo que caracteriza a los cultos, sobre todo a los mayoritarios, es ser conservadores de las cosas que forman parte de sus tradiciones, dogmas, y que no admiten estos cambios violentos que muchas veces el progresismo quiere impulsar a aceptar como si fueran cosas naturales”, manifestó.

Sánchez: “Los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando”

Francisco Sánchez, avalado por el presidente Javier Milei, a quien acompañó al evento organizado por líderes de extrema derecha en España, fue aplaudido por sus frases contra las leyes de matrimonio igualitario y aborto que rigen en Argentina. En el pasado, se hizo tristemente célebre por pedir pena de muerte para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Autodefinido como “conservador” durante su discurso, Sánchez hizo distintas menciones históricas donde comparó las crisis económicas pendulares del país y leyes que, desde su perspectiva, se sancionaron cuando el contexto no estaba dado.

“En la Argentina, desde que nací hace 50 años, nuestras tradiciones han ido retrocediendo. En 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical alfonsinista, se promovió el debate por el divorcio vincular y se aprobó. Y uno decía que era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó”, sostuvo. Posteriormente, dijo que “Cristina Kirchner promovió junto a su gobierno el matrimonio homosexual”. “Muchos creíamos que no era el momento en la Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”, indicó.

También hizo referencia al gobierno de Alberto Fernández: “En 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el Covid, ese gobierno promovió una ley para, dicho también, promover el aborto, no solamente hacerlo legal sino promoverlo, y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño en nuestra sociedad”, manifestó.

Ante un público amigable con su discurso, cerró: “Los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando”.