Un informe revela que el número de empleados públicos en San Juan está 16 puntos por debajo de la media nacional Los datos aportados por una ONG a nivel nacional hizo un ranking

El empleo público atraviesa todo el país en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Según el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en 2024 había 3,8 millones de puestos en el sector público, lo que equivale al 17% del empleo total.

Según la última publicación de Argendata (sitio especializado en datos sobre Argentina, de la organización Fundar) realizada con base en el Censo 2022, las provincias argentinas muestran grandes diferencias en la cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes.

En este contexto, San Juan aparece 16 puntos por debajo de la media nacional, con 53,42 personas empleadas en el ámbito público por cada 1000 habitantes en un listado encabezado por Santa Cruz, La Rioja y Catamarca.

El informe del sitio Chequeado describe qué se entiende por “empleo público” a las personas que trabajan como empleados directos del Estado en cualquiera de sus poderes, incluyendo administrativos, personal de salud, de fuerzas de seguridad y de educación.

Asimismo, el análisis, incluye a todos los empleados públicos, ya sea de gestiones provinciales, municipales y nacionales con asiento en distintas jurisdicciones.

Las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que el empleo en el sector público representaba en promedio el 11,6% del empleo total en América latina en 2022. En ese entonces, Trinidad y Tobago (22,8%) y Argentina (19,3%) registraban los niveles más altos del continente. En 2024, sin embargo, los únicos dos países de la región en donde este índice bajó fueron Argentina (-1,5%) y Colombia (-2,8%), según el Panorama laboral 2024 de la OIT.

¿Qué tan relevante es el empleo público en cada provincia argentina?

Una de las primeras conclusiones es que las provincias menos pobladas tienen proporcionalmente más empleados públicos que las más pobladas.

En el extremo superior aparecen varias provincias patagónicas y del noroeste: Santa Cruz lidera con 117,7 cada mil habitantes, seguida por La Rioja (114,8), Catamarca (111,4) y Tierra del Fuego (106). Todas ellas, junto con La Pampa, están entre las menos pobladas del país.

En el otro extremo, las provincias con menor proporción de empleados públicos son: Córdoba (40,3), Santa Fe (45,3) y Buenos Aires (46,7), que a la vez son las tres más pobladas.

La tendencia se repite a nivel municipal. Los departamentos con más empleo público per cápita son Sanagasta (La Rioja, 221 cada mil habitantes), Ñorquín (Neuquén, 194) y Corpen Aike (Santa Cruz, 193). Ninguno supera los 20.000 habitantes. En cambio, los tres distritos más poblados del país —La Matanza, Córdoba Capital y Rosario— tienen ratios mucho más bajos, con menos de 45 cada mil.

Composición del empleo público en las provincias

El empleo público argentino se concentra en tres grandes áreas: administración pública y defensa (55,2%), educación (26,4%) y salud (18,4%).

En la primera categoría entran perfiles muy diversos: desde administrativos, profesionales y técnicos que trabajan en oficinas estatales, hasta policías, gendarmes y miembros de las fuerzas armadas.

En educación se contabilizan docentes y no docentes de todos los niveles, desde inicial hasta universitario. Y en salud se incluyen médicos, enfermeros y personal auxiliar que se desempeñan en hospitales y centros de atención pública.

La composición del empleo público varía según la provincia, y se observa un patrón claro. En las jurisdicciones con más empleados públicos por habitante -como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Catamarca- predomina la administración pública y defensa dentro de la estructura estatal. En cambio, en provincias más pobladas como Buenos Aires o Santa Fe, el peso de la administración pública es menor y ganan protagonismo la educación y la salud.

En San Juan estos números se distribuyen del siguiente modo: 53,42 % es administración pública, 27,98: educación, 18.61 Salud