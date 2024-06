Un ministro de Orrego cargó fuerte contra Uñac y Giménez por votar en contra de la Ley Bases: dijo que tienen “falta de amor a la patria chica” Se trata de Gustavo Fernández, ministro de Producción.

La maratónica sesión en el Senado para terminar aprobando la Ley Bases dejó, como era de esperar, mucha tela para cortar. Ajustado en los votos, el oficialismo logró que la norma se apruebe con más cambios de los previstos.

En cuanto a cómo votaron los tres legisladores sanjuaninos, casi que no hubo sorpresas. El libertario Bruno Olivera votó a favor en general y particular, y los peronistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez lo hicieron en contra en ambas. La única duda era saber si el exgobernador iba a apoyar o no el RIGI, cosa que finalmente no ocurrió.

Pocos minutos después de tener media sanción la Ley Bases, se expresó en la red social X el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández y apuntó en duros térmicos a Uñac y Giménez

“Un gran paso para Argentina, y San Juan en particular, la aprobación en general de la Ley de Bases en el Senado. Una bronca ver la falta de amor a la patria chica de 2 de nuestros senadores, poniendo el riesgo nuestro futuro”, escribió el funcionario provincial.

Y agregó, “una tristeza ver como esos mismos senadores muestran más empatía con los delincuentes que rompieron la plaza del Congreso y quemaron un automóvil de un medio de prensa, antes que con el pueblo que representan en la provincia”.

En el caso del gobernador Marcelo Orrego, expresó “después de una jornada intensa y lamentablemente teñida de violencia e incidentes, se aprobó la ley Bases. Considero que es un gran paso para que Argentina tenga lo que se requiere para salir adelante”.