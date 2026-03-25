Audiencia por la Ley de Glaciares: Marcelo Mena Muñoz pidió control internacional y una nueva ley minera

En el Congreso, el secretario general de ASIJEMIN defendió la protección “innegociable” de glaciares y agua, y propuso crear una agencia ambiental.

En el marco de la audiencia pública realizada en el Congreso para debatir la modificación de la Ley 26.639, el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, expuso la postura del sector trabajador frente a la necesidad de revisar y precisar los alcances de la normativa que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares.

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“Venir acá para mí es un orgullo, que nos escuchen a los trabajadores es muy importante”, expresó Mena Muñoz al iniciar su intervención, destacando la relevancia de incluir la voz del sector laboral en un debate históricamente atravesado por tensiones entre desarrollo productivo y preservación ambiental.

El dirigente sindical reconoció la complejidad de la posición que ocupa el gremio: “No es fácil la posición que tenemos, porque siempre nos tocó estar del otro lado, defendiendo nuestras fuentes laborales”, señaló, en referencia a conflictos recientes como la reforma laboral. En ese sentido, subrayó que, si bien representan a profesionales de la actividad minera, mantienen una postura “crítica y combativa”, sin alineamiento automático con las cámaras empresarias.

Durante su exposición, Mena Muñoz fue enfático al afirmar que “proteger los glaciares, la vida y el agua es innegociable”, pero remarcó que esa convicción surge también de quienes habitan en zonas mineras. “Lo decimos nosotros que vivimos en las comunidades, en las ciudades, cerca de los yacimientos”, agregó.

Entre las propuestas concretas, planteó la necesidad de avanzar en un esquema de control internacional sobre la actividad minera en el país, en el marco de una eventual modificación de la Ley de Glaciares. Además, propuso abrir un debate más amplio que incluya una nueva legislación minera nacional. “Nos regimos bajo un Código de Minería de la Nación que tiene más de 150 años. Eso no puede ser, es inaudito”, cuestionó.