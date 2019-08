Mate como identidad y tradición nacional



Un estudio revela que los argentinos son grandes consumidores de infusiones. Según la consultora IES, en el país se consumen por año 6,84 kilos per cápita de café, yerba mate y té. El consumo totalizó 300.000 toneladas en 2018, con un leve aumento de 0,1% con respecto a 2017, por lo que mostró un desempeño aceptable en comparación con otros segmentos de consumo masivo. De los 6,84 kilos per cápita que se consumieron en el país, el ranking lo encabeza con el 87,3% la yerba mate (6 kilos per cápita), a varios cuerpos de ventaja, con 10,4% el café (0,72 kilos per cápita) y 2,3%, al té (0,157 kilos per cápita). La elaboración de estas infusiones creció 1,2% en 2018 y exhibió un buen desempeño en el segundo semestre del año, con fuertes subas interanuales. Asimismo, las exportaciones de infusiones tuvieron un valor de U$S192 millones en 2018, y verificaron un crecimiento anual de 5,3% con respecto a 2017, consigna el informe difundido por La Nación. "La ingesta de infusiones mantendrá su volumen en 2019 en torno de las 301.000 toneladas, con un consumo per cápita de 6,9 kilos. A nivel sectorial, la evolución para los segmentos tealero y yerbatero dependerá del crecimiento de las exportaciones y la apertura de mercados,'', comenta Alejandro Ovando, director de IES Consultores.



