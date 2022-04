Señor director:



Me he encontrado en varias oportunidades con el inconveniente de no poder pagar alguna compra con medios electrónicos, ya sea porque directamente no recepcionaban ninguna tarjeta o aplicación, o por deficiencias en el servicio de internet. Sin duda que esto es lamentable porque, en primer lugar no pude concretar la compra al no llevar dinero en efectivo, y segundo, porque el negocio en cuestión se perdió la posibilidad de una venta. No puede ser que en pleno siglo XXI, en la era de las comunicaciones y cuando se vive promocionando la conveniencia de pagar todo con medios electrónicos haya sectores que exigen el efectivo, con algún objetivo no declarado. Hay que pensar en la comodidad del cliente y facilitarle las compras y, en este caso, el pago de las mismas.



Aníbal Eduardo Manrique

DNI 13.973.569