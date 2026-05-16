    • 16 de mayo de 2026 - 09:39

    Cierran preventivamente el Paso de Agua Negra por mal tiempo

    El tránsito por el corredor internacional permanecerá suspendido durante el resto de este sábado 16 de mayo.

    Paso de Agua Negra.

    Paso de Agua Negra.

    Foto:

    El Ministerio de Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Internacional de Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, a raíz de los fenómenos climáticos adversos que afectan la zona cordillerana. La medida fue comunicada a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y tendrá vigencia durante el resto de la jornada de este sábado 16 de mayo y hasta nuevo aviso.

    Desde el organismo indicaron que la decisión fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de los viajeros y del personal que trabaja en el corredor internacional, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas registradas en alta montaña.

    Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile mantenerse informados por los canales oficiales antes de emprender el traslado, debido a que la habilitación del paso dependerá de la evolución del clima en las próximas horas.

    Teléfonos de utilidad

    Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

    Lunes a viernes de 9 a 18 horas

    TEL: 0800-222-6272

    0800-333-0073

    Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

    TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

    TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

    Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

    Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Horario de Atención de 09 a 17hs.

    Gendarmería Nacional Argentina

    - Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

    - Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

    Dirección Nacional de Vialidad

    TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

    Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

    Para llamar desde Argentina a Chile:

    A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

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