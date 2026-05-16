Cierran preventivamente el Paso de Agua Negra por mal tiempo

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Internacional de Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, a raíz de los fenómenos climáticos adversos que afectan la zona cordillerana. La medida fue comunicada a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y tendrá vigencia durante el resto de la jornada de este sábado 16 de mayo y hasta nuevo aviso.
Desde el organismo indicaron que la decisión fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de los viajeros y del personal que trabaja en el corredor internacional, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas registradas en alta montaña.
Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar hacia Chile mantenerse informados por los canales oficiales antes de emprender el traslado, debido a que la habilitación del paso dependerá de la evolución del clima en las próximas horas.
Teléfonos de utilidad
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
TEL: 0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales
TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Horario de Atención de 09 a 17hs.
Gendarmería Nacional Argentina
- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002
- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón
Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107
Para llamar desde Argentina a Chile:
A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.