Cine Teatro de la Municipalidad de la Capital: Debut sanjuanino de Dorian, una obsesión eterna

La compañía independiente Dos Puntos Entertainment Group presenta su primera producción teatral, Dorian , una adaptación musical inspirada en un clásico de la literatura de Oscar Wilde que reflexiona sobre el paso del tiempo, el amor, la belleza y las consecuencias de desafiar el destino. Será este miercoles 15 de julio de 2026 en la provincia de San Juan .

Dorian es un joven marcado por la belleza, el amor y el temor al paso del tiempo. Tras presenciar cómo su padre se apaga lentamente a causa de la vejez, desarrolla una obsesión por permanecer joven para siempre. Ese deseo es escuchado por Malacoda, un misterioso demonio que sella un pacto silencioso: Dorian conservará eternamente su juventud, mientras que su retrato cargará con el deterioro de su alma.

A partir de entonces, el protagonista queda condenado a observar cómo el tiempo afecta a todos menos a él. Adela, el gran amor de su vida, se convierte en la principal víctima de esa elección. Verla envejecer mientras él permanece intacto lo arrastra a la culpa, la evasión y los excesos. Entre fiestas, placeres efímeros y una belleza que ya no le brinda felicidad, Dorian comienza a alejarse de su propia humanidad.

Cuando la muerte alcanza a Adela, Dorian comprende que su verdadera condena no es la inmortalidad, sino vivir para siempre con el peso de lo perdido. Incapaz de morir y sin alma que entregar, queda atrapado en una penitencia eterna: contemplar cómo el mundo sigue su curso mientras él permanece detenido en el tiempo, pagando con soledad y lucidez el precio de haber elegido la juventud por encima del amor.

La producción marca el debut de la compañía Dos Puntos Entertainment Group , un proyecto independiente creado a fines de 2025. Dorian es su primera producción y forma parte de un plan artístico que continuará este mes con el estreno de "Libre Piedra".

"'Dorian' es la primera obra de nuestra compañía. La próxima producción será 'Libre Piedra', que se estrenará el 24 de julio en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario", comentó Mariana Viera Campbell, directora general del proyecto. "'Dorian' es la primera obra de nuestra compañía. La próxima producción será 'Libre Piedra', que se estrenará el 24 de julio en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario", comentó Mariana Viera Campbell, directora general del proyecto.

El elenco fue seleccionado a través de audiciones realizadas en marzo y está integrado por artistas de San Juan: Juan Pablo Díaz (Dorian), Amaia Baso (Adela), Francisco Cuevas (Basil), Lucas Ávila Merino (Lord Henry), Melisa Inglesi (Ada), José Da Rold (Malacoda), Agos Faró (Lady Margareth), Yoseli Guzmán y Morena Videla (ensamble), Emilia Bergés y Catalina Vicentini (pordioseras), Camila Martínez (aristócrata), Juliana Toro (escritora), Carolina Chávez (policía) y Martina Belli (pensadora).

"En esta adaptación se habla sobre la obsesión por la eterna juventud, el amor y el miedo al paso del tiempo", destacó Viera Campbell sobre la propuesta, que cuenta con libro y letras de Emmanuel Degracia, música de Ale Dolina y arreglos y orquestaciones de Pablo Flores Torres. "En esta adaptación se habla sobre la obsesión por la eterna juventud, el amor y el miedo al paso del tiempo", destacó Viera Campbell sobre la propuesta, que cuenta con libro y letras de Emmanuel Degracia, música de Ale Dolina y arreglos y orquestaciones de Pablo Flores Torres.

Dos Puntos Entertainment Group está integrada por Mariana Viera Campbell -cantante, coach vocal, productora y directora vocal-, Antonela Molina -directora coreográfica, bailarina y profesora de danzas urbanas- y Angela Tapias, responsable del diseño y la gestión digital del proyecto.

Más datos sobre entradas y horarios sobre Dorian

Lugar: Cine Teatro Municipal

Fecha: miércoles 15 de julio

Hora: 21:00

Entradas anticipadas: $15.000. Se pueden adquirir a través de la cuenta de Instagram de Dos Puntos, por WhatsApp a los números 2644744945 y 2646228137, o mediante Mercado Pago a dospuntos.musical.