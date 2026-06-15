164 Aniversario del Colegio Nacional Mons. Dr. Pablo Cabrera

El día 15 de Junio de cada año se conmemora en nuestra provincia el aniversario de la creación del actual Colegio Nacional Monseñor Dr. Pablo Cabrera. La significancia del mismo en su tiempo fundacional y en el devenir de estos 164 años en la historia de San Juan y particularmente de los sanjuaninos espero quede reflejada en este escrito como contribución y homenaje al colegio secundario que me cobijo en mi adolescencia al igual que a miles de jóvenes sanjuaninos.

A comienzos del año 1862 la unidad nacional comenzaba a plasmarse tras la batalla de Pavón. Bajo la Presidencia de Bartolomé Mitre y a pedido del mismo presidente y amigo, Domingo Faustino Sarmiento, un 8 de Enero es designado Gobernador Interino de la Provincia de San Juan. El 16 de Febrero es nombrado por la Legislatura Provincial como Gobernador titular. En ese tiempo, además desde el gobierno de Buenos Aires, se llevaron a cabo intervenciones militares de las provincias de Córdoba y Santa Fé, con la finalidad de plasmar la superioridad de Buenos Aires sobre el resto de la provincias y lograr un proceso de unificación y pacificación de la Nación Argentina. Así Sarmiento comienza un período de 2 años como gobernador, hasta en 1864 en que renuncia a la misma.

Los pilares de su gobierno fueron la educación y el desarrollo económico basado en la minería y la modernización de la agricultura. Entre las primeras medidas de su gestión se sanciona la “Ley de Escuelas Públicas, Censos y Capellanías”, que establece la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria. Pone en marcha diversas escuelas primarias, y fundamentalmente crea el COLEGIO PREPARATORIO DE VARONES, luego de que Sarmiento envía el proyecto de ley por el mismo elaborado a la Legislatura Provincial, quien lo convierte en ley un 2 de Abril de ese 1862. Su fin era formar a los jóvenes sanjuaninos que ingresarían y cursarían en el mismo, como paso previo a los estudios universitarios, que en esos tiempos los obligaba a trasladarse fuera de San Juan, ya sea a Mendoza, Córdoba, Buenos Aires o más allá de las fronteras de la Nación. Se constituye así en el primer establecimiento de educación secundario de la provincia.

El 7 de Junio de ese año se designa como primer director del Colegio Preparatorio al Profesor Don Pedro Álvarez, de nacionalidad chilena, quien trabajaba en San Juan desde 10 años antes como docente en una escuela particular, siendo el primer Secretario Don Pedro Calderón. El plan de estudios incluía diversas materias específicas de la educación media tales como diversos idiomas (latín, francés e inglés), dibujo, mineralogía, química, bellas artes, economía política, historia, geografía, entre otras. Días más tarde, un 15 de Junio de ese 1862 el Colegio Preparatorio abre sus puertas, aunque algunos escritos también sostienen que la fecha de inicio de las actividades fue un 29 de Junio de ese año.

Desde sus inicios el Colegio Preparatorio tuvo asiento en la Manzana de La Merced (o Manzana Mercedina), ocupada en ese entonces por el Hospicio de La Merced, la cual fue expropiada por el Gobernador Sarmiento a fin de concretar el nacimiento de este primer colegio secundario de San Juan y que aún hoy día después de 164 años es ocupada por el Colegio Nacional en la manzana comprendida entre las actuales calles Santa Fé, Tucumán, Mitre y A. Rioja.

En esos primeros años, durante su gobernación, Sarmiento buscó infructuosamente la afiliación del Colegio a la Universidad de Buenos Aires, la cual objetó entre otros temas la idoneidad de los profesores, falta de concursos para ingresar de los mismos, etc.. A fines de 1864, y ya Sarmiento habiendo renunciado a la gobernación de San Juan, y por un decreto presidencial de fecha 9 de Diciembre, firmado por el Presidente Mitre, se crea el COLEGIO NACIONAL DE SAN JUAN, con una catedra ad hoc de Mineralogía, la cual se constituiría en el embrión de la futura Escuela de Minas. El 24 de Diciembre de ese 1864 se acordó la transferencia del Colegio a la Nación, llevando adelante las negociaciones con la Nación el diputado por San Juan, Santiago Cortinez. Finalmente

un decreto provincial del 4 de Enero de 1865 determinó la aprobación por parte de la Provincia de San Juan del paso del Colegio a la esfera de la Nación. EL SUEÑO DE SARMIENTO SE CUMPLÍA. Fue así el Colegio Nacional de San Juan el tercero en el país de funcionar como colegio secundario preparatorio para jóvenes bachilleres en su ingreso a las universidades argentinas.

El Colegio Nacional comenzó su ciclo lectivo 1865 un 15 de Marzo, con un gran acto y fiesta popular, contando con la presencia entre otros del entonces Ministro de Instrucción Pública de la Nación (hoy Ministro de Educación), el Dr. Eduardo Costa, autoridad máxima de la educación de Argentina en esos tiempos. En el grupo de 46 alumnos ingresantes en ese primer año de funcionamiento , 5 (cinco) de ellos serían futuros gobernadores de la provincia: Anacleto Gil, Carlos Doncel, David Chávez, Carlos Godoy y Ángel De Rojas.

En los más de 160 años de existencia, el querido Colegio Nacional creado por Sarmiento en 1862, inicialmente como Colegio Preparatorio, luego nacionalizado en 1865 durante la presidencia de Mitre como Colegio Nacional de San Juan y finalmente a partir de 1937, cuando pasa a llamarse Colegio Nacional Monseñor Dr. Pablo Cabrera, en reconocimiento al ilustre sacerdote e historiador sanjuanino fallecido en 1936 en la Provincia de Córdoba, ha sido fuente de sabiduría, inspiración, conocimiento y grandeza para miles de jóvenes sanjuaninos que a través de los años no podremos nunca olvidar nuestro paso por sus aulas y patios, así como del tiempo compartido con nuestros profesores, personal y sobre todo con aquellos pares, “PIBES” de entre 13 y 17 – 18 años que atravesamos tal vez la mejor etapa de la vida del ser humano: la adolescencia.

GRACIAS Y FELIZ CUMPLEAÑOS 164 COLEGIO NACIONAL MONS. DR. PABLO CABRERA!!