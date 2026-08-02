Sabores que abren mercados: un proyecto gastronómico que trasciende fronteras

Durante mucho tiempo se entendió que la promoción de una provincia debía concentrarse en mostrar sus paisajes, sus atractivos turísticos o sus ventajas productivas. Sin embargo, la experiencia demuestra que la gastronomía se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para despertar interés, fortalecer la identidad regional y abrir oportunidades comerciales. En el Día del Trabajador Gastronómico es bueno señalar que en ese camino, San Juan viene desarrollando una estrategia que merece ser valorada por la capacidad de integrar turismo, producción y cultura en una misma propuesta.

Un punto de inflexión fue la misión realizada en junio del año pasado, cuando una delegación promovida por la Dirección de Turismo viajó a Misiones para presentar el programa "Destino San Juan-Posadas", iniciativa vinculada al inicio de los servicios que la empresa sanjuanina de transporte 20 de Junio comenzaba a operar hacia esa provincia y posteriormente hasta Puerto Iguazú. Aquella acción trascendió la mera promoción turística para transformarse en una verdadera vidriera del potencial productivo sanjuanino.

En esa oportunidad, el chef Mauricio Barón llevó como emblema gastronómico la tradicional punta de espalda, acompañada por una amplia variedad de productos regionales. La experiencia permitió advertir una realidad tan evidente como desafiante: en una región de enorme circulación turística, donde confluyen visitantes argentinos, brasileños y paraguayos, la presencia de productos sanjuaninos era todavía escasa. Resultó llamativo que un mercado con semejante flujo internacional ofreciera tan pocas alternativas de aceite de oliva, vinos, aceitunas, pasas de uva, frutos secos o dulces elaborados en nuestra provincia.

Lejos de quedar como una observación circunstancial, aquella conclusión dio origen a un proyecto sostenido. Desde mediados de 2025, Barón comenzó a organizar encuentros gastronómicos destinados a empresarios, operadores turísticos y visitantes interesados en conocer los sabores característicos de San Juan. La punta de espalda pasó a convertirse en la carta de presentación de una cocina que incorpora aceite de oliva, sales saborizadas, salsas artesanales, quesos regionales y postres tradicionales como la alcayota con nueces aromatizada con torrontés dulce, además del clásico dulce de membrillo.

La reciente presentación realizada en el Rotary Club de Santa Rosa, en Brasil, confirmó que existe un interés concreto por estos productos. La cercanía de Puerto Iguazú con la denominada Triple Frontera convierte a esa región en un escenario privilegiado para captar consumidores y potenciales distribuidores provenientes de Brasil y Paraguay. El entusiasmo despertado por las especialidades sanjuaninas demuestra que la gastronomía puede convertirse en un puente comercial de enorme valor estratégico.