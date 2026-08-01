Energía para consolidar el cobre de San Juan como motor del desarrollo

La evolución de los grandes proyectos mineros no depende únicamente de la riqueza de sus yacimientos ni del contexto internacional favorable para los minerales estratégicos. Su consolidación exige infraestructura, previsibilidad y una planificación que permita acompañar el crecimiento de inversiones de largo plazo. En ese contexto, el anuncio realizado por el proyecto Los Azules de avanzar con la ingeniería y planificación de alternativas para su abastecimiento energético representa una señal de madurez técnica y empresarial que trasciende el propio emprendimiento y proyecta beneficios para toda la provincia.

La decisión de implementar la alternativa prevista para garantizar el suministro eléctrico requerido por la futura operación preserva el diseño integral del proyecto y mantiene sin modificaciones los compromisos asumidos con la comunidad, las autoridades y los proveedores locales. Resulta particularmente relevante que la empresa haya ratificado que este cambio no alterará las condiciones de contratación, el trabajo conjunto con las comunidades ni las oportunidades de crecimiento económico previstas para Calingasta.

También adquiere especial importancia la confirmación de que la nueva alternativa de conexión no afectará el abastecimiento eléctrico del departamento. Por el contrario, el fortalecimiento de la infraestructura energética permitirá incrementar la capacidad y la confiabilidad del sistema provincial, creando mejores condiciones para el desarrollo de nuevas actividades productivas y la llegada de futuras inversiones. La experiencia demuestra que las grandes obras de infraestructura generan beneficios que trascienden a quienes las impulsan y terminan favoreciendo a toda la economía regional.

Mientras tanto, la empresa continúa evaluando los alcances de las recientes resoluciones del organismo regulador nacional, dentro del seguimiento habitual que requiere un emprendimiento de semejante magnitud. Esa actitud refleja la necesidad de armonizar las decisiones técnicas con el marco regulatorio vigente, condición indispensable para otorgar seguridad jurídica y previsibilidad a inversiones que demandan miles de millones de dólares y décadas de operación.

Los Azules ha logrado posicionarse entre los proyectos cupríferos más importantes de la Argentina. La aprobación de su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la publicación de su Estudio de Factibilidad y el acuerdo alcanzado con la Corporación Financiera Internacional (IFC) constituyen respaldos que fortalecen su credibilidad frente a los mercados internacionales.