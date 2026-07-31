Las invasiones japonesas a Corea fueron un conflicto bélico desarrollado entre 1592 y 1598, en el que se vieron involucrados tres países asiáticos: Japón, China y Corea. El regente japonés Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes pacificadores de Japón, decidió conquistar China. Para ello solicitó a la dinastía Joseon el libre tránsito de sus tropas por la península de Corea. Como Corea era un Estado tributario de la dinastía Ming de China, la petición fue rechazada. En respuesta, Hideyoshi preparó un enorme ejército y convocó a los distintos daimy (señores feudales) para invadir el territorio coreano.

Tras un rápido y eficaz avance de las tropas japonesas, la brillante campaña naval del almirante Yi Sun-sin cortó las líneas de suministro de los invasores, obligándolos a detener su ofensiva. La resistencia coreana, sumada a la intervención del ejército chino, llevó al gobierno japonés a iniciar negociaciones de paz en 1593. Sin embargo, al fracasar las conversaciones, las hostilidades se reanudaron en 1597. Finalmente, el conflicto concluyó en 1598 con la retirada definitiva de las tropas japonesas tras la muerte de Hideyoshi.

Aunque generalmente se habla de dos invasiones, muchos historiadores consideran que se trató de una única guerra, ya que durante el período intermedio continuó existiendo presencia militar japonesa en Corea.

Este conflicto fue el primero en Asia en involucrar ejércitos numerosos equipados con armamento moderno y provocó consecuencias devastadoras. Corea perdió alrededor del 66 % de sus tierras cultivables y sufrió el traslado forzoso de artesanos, académicos y especialistas a Japón, lo que afectó seriamente su desarrollo científico y cultural. También fueron incendiados importantes archivos históricos y palacios imperiales de Seúl. China, por su parte, quedó financieramente debilitada, situación que favoreció el posterior ascenso de la dinastía Qing.

Este enfrentamiento también es conocido como "Invasión de Hideyoshi a Corea", "Guerra de los Siete Años", "Guerra Imjin" o "Guerra Renchen", según la denominación utilizada en Corea y China.

Corea y China antes de la guerra

En 1388, el general coreano Yi Seong-gye lideró un golpe de Estado que puso fin a la dinastía Goryeo y dio origen a la dinastía Joseon. El nuevo reino fue reconocido por China e incorporado a su sistema tributario bajo el principio del "Mandato del Cielo", doctrina que legitimaba el poder de los gobernantes.

Tanto la dinastía Joseon como la Ming compartían numerosos rasgos. Ambas surgieron tras la caída del dominio mongol, adoptaron el confucianismo como base de su organización política y social y enfrentaban amenazas comunes, como los piratas japoneses wak y los yurchen. A pesar de sus conflictos internos, la estrecha relación económica y política entre ambos Estados consolidó una alianza duradera.

Los preparativos de Hideyoshi

A fines del siglo XVI, Toyotomi Hideyoshi había logrado unificar Japón, continuando la obra iniciada por Oda Nobunaga. Sin pertenecer a una familia de linaje imperial, nunca obtuvo el título de shgun, sino el de kanpaku (regente). Para fortalecer su legitimidad política recurrió al expansionismo militar.

Diversos historiadores sostienen que Hideyoshi buscaba completar el proyecto de Nobunaga de conquistar China, al tiempo que pretendía evitar posibles rebeliones internas manteniendo ocupada a la numerosa clase guerrera samurái. También aspiraba a someter otros territorios vecinos como Ryky, Taiwán, Luzón y Corea.

Tras derrotar definitivamente al clan Hj en 1590, ordenó construir el castillo de Nagoya, en Kysh, destinado a convertirse en la principal base logística de la expedición. Paralelamente impulsó la construcción de unos 2.000 barcos y realizó incursiones navales para evaluar la capacidad defensiva coreana.

En el plano diplomático procuró mantener relaciones amistosas con China y combatir la piratería wak, aunque simultáneamente preparaba la invasión.

Relaciones diplomáticas

En 1587, durante el reinado del rey Seonjo, Hideyoshi envió al samurái Tachibana Yasuhiro para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 1555. Su verdadera intención era persuadir a Corea para que colaborara en una campaña militar contra China. La misión fracasó.

Posteriormente, nuevas embajadas intercambiaron cartas y obsequios, pero Hideyoshi interpretó erróneamente esos gestos diplomáticos como un reconocimiento de vasallaje. Finalmente, exigió formalmente que Corea se sometiera a Japón y colaborara en la guerra contra China.

La corte coreana debatió extensamente la amenaza japonesa. Mientras algunos funcionarios advertían sobre el enorme poder militar de Hideyoshi, otros minimizaban el riesgo. El rey Seonjo optó por una actitud prudente, aunque sin adoptar medidas militares de gran magnitud.

Tras una tercera misión diplomática fallida y un nuevo rechazo coreano, Hideyoshi decidió lanzar la invasión en 1592. Corea, por su parte, continuó creyendo que la amenaza no sería mucho más grave que los habituales ataques piratas sufridos durante décadas.

Consecuencias

Corea sufrió la destrucción de buena parte de su infraestructura, la pérdida de dos tercios de sus tierras cultivables y el saqueo de obras de arte, documentos históricos y bienes culturales. Miles de artesanos especializados en porcelana, metalurgia, seda y otras técnicas fueron llevados por la fuerza a Japón, contribuyendo al desarrollo industrial japonés mientras Corea veía frenado su progreso científico.

China debió afrontar enormes gastos militares, debilitando seriamente a la dinastía Ming y facilitando posteriormente el ascenso de la dinastía Qing.

Japón también obtuvo importantes conocimientos tecnológicos gracias a los especialistas coreanos trasladados a su territorio. Sin embargo, la guerra agotó recursos y debilitó al clan Toyotomi. Tras la muerte de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu derrotó a sus rivales en la batalla de Sekigahara y en 1603 fue nombrado shgun, iniciando el shogunato Tokugawa.

Se estima que Corea perdió alrededor de un millón de personas entre civiles y militares. Además, entre 50.000 y 60.000 coreanos fueron llevados a Japón como prisioneros, aunque apenas unos 7.500 lograron regresar posteriormente mediante negociaciones diplomáticas. Muchos otros fueron vendidos como esclavos a comerciantes portugueses.