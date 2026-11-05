Alivio fiscal para las pymes, una oportunidad ante las dificultades financieras del sector productivo

El paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la Unión Industrial Argentina (UIA) representa un reconocimiento de las dificultades financieras que atraviesa el entramado productivo nacional. La suspensión de embargos, las facilidades para regularizar deudas impositivas y las nuevas líneas de crédito constituyen herramientas necesarias para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, su eficacia dependerá de que estos anuncios se traduzcan en mejores condiciones para producir, invertir y sostener el empleo.

Durante la 32ª Conferencia Industrial, Caputo reconoció que el elevado costo del financiamiento constituye un «problemón» para las pymes y advirtió que no será una dificultad que pueda resolverse en uno o dos meses. La admisión resulta significativa porque pone de manifiesto uno de los principales obstáculos que enfrenta la actividad industrial, especialmente en un contexto de retracción del consumo y dificultades para recuperar los niveles de producción.

Entre las medidas anunciadas sobresale la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027. También se ampliarán los planes de facilidades de pago, incorporando deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, con un esquema de hasta 18 cuotas. No se trata de una condonación de obligaciones, sino de una postergación de las ejecuciones fiscales que permitirá a numerosas empresas disponer de un margen adicional para ordenar sus compromisos.

Otro instrumento importante permitirá a las pymes exportadoras utilizar la totalidad de sus saldos a favor por reintegros o IVA para cancelar deudas aduaneras. La posibilidad de compensar créditos fiscales representa una alternativa para mejorar el capital de trabajo y reducir las necesidades de financiamiento, particularmente en sectores vinculados con las economías regionales.

A estas iniciativas se suman nuevas líneas del Banco Nación, con tasas fijas cercanas al 20% anual y plazos de hasta cinco años, destinadas a dinamizar la actividad automotriz. También se planteó eliminar el impuesto a los Sellos mediante un acuerdo con las provincias, una propuesta que merece especial atención en distritos como San Juan, donde los proyectos mineros, las inversiones en infraestructura y los contratos comerciales movilizan importantes recursos.