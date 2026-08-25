El daño cometido al Barreal Blanco, un hecho grave que no puede quedar impune

La imagen de una camioneta inmovilizada en medio del Barreal Blanco de El Leoncito, en Barreal, departamento Calingasta, difícilmente pueda ser olvidada. No solo por lo insólito del episodio, sino porque expone con crudeza hasta qué punto puede llegar la irresponsabilidad cuando se desconoce o se desatiende el valor de un ambiente natural que pertenece a todos.

La Hilux de un médico mendocino que ingresó al Barreal Blanco quedó empantanada y dejó huellas de aproximadamente 25 centímetros de profundidad hace un par de semanas. El vehículo continuará allí, por ahora, porque intentar retirarlo sin las condiciones adecuadas podría provocar un daño todavía mayor. La prioridad, razonablemente, es que la solución no termine agravando el problema.

Especialistas deberán determinar cuándo y cómo sacar la camioneta. El informe de la Dirección de Patrimonio de la provincia tendrá, en ese sentido, una importancia decisiva. Deberá establecer la metodología más segura para retirar el vehículo, pero también cuantificar el impacto producido por las huellas y aportar elementos que permitan determinar responsabilidades.

El episodio, además, trascendió las fronteras provinciales y alcanzó repercusión internacional. Esa difusión no debería ser solamente motivo de preocupación por la imagen de San Juan. Debe servir, sobre todo, para revisar con seriedad las herramientas disponibles para proteger un patrimonio natural extraordinariamente frágil.

El Barreal Blanco no es una superficie cualquiera por la que pueda circularse libremente. Su singularidad geológica, paisajística y ambiental lo convierte en uno de los escenarios naturales más reconocibles de la provincia. Por eso, cualquier intervención humana que deje marcas profundas debe ser considerada con la gravedad que merece.

La pregunta que ahora se impone es si las multas vigentes resultan realmente suficientes para desalentar conductas de esta naturaleza. Una sanción que no guarde relación con el daño producido corre el riesgo de convertirse en un simple costo que algunos infractores estén dispuestos a asumir.

La discusión, además, no debe limitarse a Calingasta. San Juan posee numerosos ambientes naturales que requieren protección y donde también se han registrado desmanes, ingresos indebidos y daños que no siempre reciben una respuesta proporcional.

En el Barreal Blanco, por ahora, la camioneta seguirá formando parte del paisaje como un involuntario recordatorio. Cuando pueda ser retirada, habrá que reparar lo posible y sancionar lo necesario. Pero, sobre todo, habrá que entender la lección: proteger la naturaleza no significa actuar después del daño, sino impedir que ocurra. Y para ello, las normas deben ser claras, los controles efectivos y las sanciones suficientemente firmes como para que nadie vuelva a creer que un patrimonio de todos puede ser tratado como tierra de nadie.