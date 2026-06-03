El Espacio de Arte de la Sociedad Israelita cumple 13 años

Por Leonardo Siere - Sociedad Israelita de San Juan
Por Leonardo Siere - Sociedad Israelita de San Juan
Para la vida judía cumplir 13 años no implica solamente un espacio de fiesta y celebración. Este es el momento -según la tradición- judía donde los varones alcanzan la mayoría de edad religiosa, asumiendo un abanico de responsabilidades que previamente recaían en sus padres o tutores. En el presente año, cuando la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan cumple 110 años de existencia, su Espacio de Arte llega a su cumpleaños número trece.
En noviembre de 2013 la institución publicó el siguiente texto: "El Espacio de Arte de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, surge en virtud del deseo de crear un marco propicio para generar un conjunto de acciones orientadas a dotar a la sociedad toda de un ámbito de encuentro y de diálogo donde desde el mensaje universal del arte ayude a la construcción de una sociedad fraterna, inclusiva y solidaria. Donde el expresarse y el compartir sea un paso clave en definir una sociedad donde las manifestaciones plásticas definan un sendero de intercambio, un ámbito que proponga la presentación de muestras, charlas, intervenciones, talleres, exposiciones y demás actividades relativas al arte. El arte puede aportar a la inclusión, al diálogo, al disfrute, a la memoria, al conocimiento, a la igualdad, a la justicia y a la solidaridad. La institución en su mes aniversario de fundación, camino a su centenario, desea presentar el espacio a la comunidad, no en el sentido de espacio físico, sino en el sentido de un espacio dinámico, participativo y enriquecedor para la sociedad toda. Un punto de encuentro donde las diversas colectividades puedan presentar las manifestaciones plásticas que las distinguen y a través de las cuales enriquecen el patrimonio de nuestra sociedad".
Así fue que mientras se encendía la primera vela de Jánuca un miércoles 27 de noviembre en su sede social, se compartió ante un significativo marco de público la impactante obra de la artista sanjuanina Mirta Romero.
Casi 13 años después la temporada decimotercera inicia su presentación con el colectivo de artistas visuales 18 Mundos. En el marco del mes de los museos se presentó la muestra Cartografía de la Paz, como expuso Carolina Schvartz en el texto curatorial que la acompaña: "…A partir del Sendero de la Fraternidad, la muestra propone una reflexión sobre la paz entendida como práctica de encuentro. Las obras de 18 Mundos exploran, mediante la pintura y el dibujo, los vínculos, la memoria y el diálogo como formas de habitar un espacio común…".
Las obras de los artistas Beatriz del Bono, Marita Pérez, Jamile Apara, Cristian Fischer, Silvia Bianco, Marcela Herrera, Graciela Faedo, Marcelo Uliarte, Daniel de Cilia, Adriana Carbajal y María Estela Aballay engalanan la planta baja del edificio de nuestra sede social. La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 13. Recorrerla implica un ejercicio de reflexión sobre la paz como una construcción colectiva y cotidiana, inspirada en el Sendero de la Fraternidad y en la idea de que los vínculos humanos constituyen una de las formas más profundas de encuentro. El trabajo de los artistas de 18 Mundos explora la memoria, el diálogo y la experiencia compartida como territorios posibles para imaginar una convivencia común. Los esperamos.