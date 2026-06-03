El Espacio de Arte de la Sociedad Israelita cumple 13 años

Por Leonardo Siere - Sociedad Israelita de San Juan

Para la vida judía cumplir 13 años no implica solamente un espacio de fiesta y celebración. Este es el momento -según la tradición- judía donde los varones alcanzan la mayoría de edad religiosa, asumiendo un abanico de responsabilidades que previamente recaían en sus padres o tutores. En el presente año, cuando la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan cumple 110 años de existencia, su Espacio de Arte llega a su cumpleaños número trece.

En noviembre de 2013 la institución publicó el siguiente texto: "El Espacio de Arte de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, surge en virtud del deseo de crear un marco propicio para generar un conjunto de acciones orientadas a dotar a la sociedad toda de un ámbito de encuentro y de diálogo donde desde el mensaje universal del arte ayude a la construcción de una sociedad fraterna, inclusiva y solidaria. Donde el expresarse y el compartir sea un paso clave en definir una sociedad donde las manifestaciones plásticas definan un sendero de intercambio, un ámbito que proponga la presentación de muestras, charlas, intervenciones, talleres, exposiciones y demás actividades relativas al arte. El arte puede aportar a la inclusión, al diálogo, al disfrute, a la memoria, al conocimiento, a la igualdad, a la justicia y a la solidaridad. La institución en su mes aniversario de fundación, camino a su centenario, desea presentar el espacio a la comunidad, no en el sentido de espacio físico, sino en el sentido de un espacio dinámico, participativo y enriquecedor para la sociedad toda. Un punto de encuentro donde las diversas colectividades puedan presentar las manifestaciones plásticas que las distinguen y a través de las cuales enriquecen el patrimonio de nuestra sociedad".

Así fue que mientras se encendía la primera vela de Jánuca un miércoles 27 de noviembre en su sede social, se compartió ante un significativo marco de público la impactante obra de la artista sanjuanina Mirta Romero.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 13. Recorrerla implica un ejercicio de reflexión sobre la paz como una construcción colectiva y cotidiana . La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 13. Recorrerla implica un ejercicio de reflexión sobre la paz como una construcción colectiva y cotidiana .